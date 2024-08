Fünf Auszeichnungen

Hisense gewinnt zahlreiche EISA Awards 2024-2025

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 26.08.2024

Hisense kann bei den renommierten EISA Awards punkten. (© Hisense)

Auch in diesem Jahr konnte Hisense wieder bei den renommierten EISA Awards punkten. So wurde der Hersteller diesmal sogar fünffach prämiert. Besonders groß ist die Freude über die Auszeichnungen für die Modelle 65U8NQ und 65U7NQ.

Der Hisense Mini-LED ULED TV 65U8NQ, ausgezeichnet als EISA Premium Mini LED TV 2024-2025, verfügt über Mini-LED PRO mit Full Array Local Dimming für außergewöhnlichen Kontrast und bis zu 3000 Nits Spitzenhelligkeit. Die Quantum Dot Color Technologie bringt laut Hersteller intensivere Farbtöne auf den großen Bildschirm, während der Game Mode Pro mit 144 Hz mit MEMC dank niedriger Latenz flüssiges und reaktionsschnelles Gaming ermöglicht. Zudem verfügen die Fernseher über die KI-gestützte Hi-View Engine PRO und 4K-Upscaling, während 2.1.2-Mehrkanal-Surround-Sound für den guten Sound sorgt.

Ebenfalls über eine Auszeichnung als EISA BEST BUY MINI LED TV 2024-2025 darf sich der Hisense Mini-LED ULED TV 65U7NQ freuen. Ausgestattet mit Mini-LED PRO mit Full Array Local Dimming sollen die Modelle für außergewöhnlichen Kontrast und Helligkeit sorgen. Die Quantum Dot Color Technologie liefert laut Hersteller ein umfassendes, naturgetreues Spektrum. Mit einer Spitzenhelligkeit von 1500 Nits und der Total Ambient Adaptive Technologie passt sich der Fernseher an jede Umgebung optimal an. Die Hi-View Engine PRO nutzt KI, um das 4K-Upscaling und die Farbwiedergabe zu verbessern, und der integrierte Subwoofer sorgt für tiefe Bässe und ein sattes Klangerlebnis.

Für Gaming-Fans

Der Hisense QLED Gaming TV 100E7NQ Pro, wurde zum EISA Giant TV 2024-2025 ernannt und ist für Gamer mit seinem Game Mode Pro mit 144 Hz, Game Bar und MEMC mit niedriger Latenz für ultra-flüssiges Gameplay konzipiert. Die Quantum Dot Color Technologie sorge für eine lebendige, naturgetreue Darstellung. Der integrierte Subwoofer sorgt für tiefe Bässe. Dolby Vision IQ und Dolby Atmos sind ebenfalls mit an Bord.

Der Hisense Laser Smart Mini Projector C1, ausgezeichnet als EISA Family Projector 2024-2025, ist laut Hisense der weltweit erste Dolby Vision 4K TriChroma Laser Mini Projector, der eine Zertifizierung erhielt. Er biete den schärfsten Kontrast und den größten Detailreichtum und nutzt die Hisense TriChroma Triple Color Lasertechnologie, um 110 % des BT. 2020-Farbraum abzudecken und liefert so die realistischsten Farben in seiner Klasse. Der C1 projiziert auf einer Fläche von bis zu 300 Zoll bei gleichbleibender 4K-Qualität.

Für Heimkino-Fans

Hisense Laser Cinema PL2, wurde als EISA Best Buy UST Projector 2024-2025 ausgezeichnet. Er verfügt über die X-Fusion-Lasertechnologie, die eine breite Farbskala von DCI-P3 85 % erzeuge, sowie über die Ultra Short Throw Technology, die Bilder von 80“-150“ auch in kompakten Räumen ermögliche. Der 4K-KI-Upscaler liefert laut Hisense 4K-Bilder und verbessert niedrig aufgelöste Inhalte. Mit Dolby Vision, einer Helligkeit von 2700 Lumen und einem nativen Kontrastverhältnis von 3000:1 sei der PL2 die ideale Wahl für Heimkino-Fans und bietet Tiefe und Details. Der PL2 List verfügt außerdem über zwei Top-Lautsprecher, die mit Dolby Atmos ausgestattet sind.