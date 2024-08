Zum 7. Mal

Salzburg: küchenwohntrends und möbel austria 2025

26.08.2024

Von 7. bis 9. Mai 2025 trifft sich die Küchen- und Einrichtungsbranche in Salzburg. (Bild: Trendfair)

Viele haben den Termin schon im Kalender eingetragen: Nächstes Jahr findet im Messezentrum Salzburg von 7. bis 9. Mai wieder das hochkarätige Businessevent küchenwohntrends statt, das gemeinsam mit der möbel austria, Fachpublikum aus Fachhandel, Handwerk, Immobilienausstattung, Industrie, Architektur, Innenarchitektur und Projektentwicklung einlädt.

Die küchenwohntrends gelten als zentraler Treffpunkt der Küchen- und Einrichtungsbranche. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre und 2025 bereits zum siebten Mal stattfindet, hat sich als fester Bestandteil im Kalender des Fachpublikums etabliert und zieht Besucher aus ganz Mitteleuropa an – von Slowenien über Deutschland bis nach Südtirol. Was die küchenwohntrends und möbel austria so attraktiv für die Branche macht, ist dabei die große Vielfalt und Qualität der Aussteller. Renommierte Namen wie AKP, Bauformat, Blanco, Bora, BSH, Carat, Elastica, Electrolux, Grassmann, Häcker Küchen, JOKA, Liebherr, Miele, Naber, Nobilia, Quooker, Rotpunkt Küchen, Schüller, sedda, SHD, Speedmaster, Strasser und Wimmer sind daher auch 2025 wieder vertreten. „Die Messe bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, unsere Produktneuheiten einem fachkundigen Publikum vorzustellen, uns mit Branchenexperten auszutauschen und neue Trends zu besprechen. Die küchenwohntrends & möbel austria hat für uns auch aufgrund ihrer Lage eine besondere Bedeutung. Salzburg als Standort legt den Fokus auf die Märkte in Österreich, Deutschland und Südtirol, die für uns von enormer Bedeutung sind“, meint etwas Alfred Weiß, Geschäftsführer von Schösswender Möbel. Zudem bereichern Neuaussteller wie die Julius Blum, artego Küchen und Ballerina Küchen die Messe. Bei letzterem Unternehmen freut man sich bereits auf das Debut: „Ballerina wird in 2025 das erste Mal auf der küchenwohntrends in Salzburg ausstellen. Analog unserem Messe-Motto: ‚Ballerina. Kompromisslos anders‘, zeigen wir Trends von Küchen und Wohnungseinrichtungen, die ideal zum individuellen Markt passen. Wir freuen uns auf den Austausch mit dem Handel und sind gespannt auf die Reaktionen“, so Heidrun Brinkmeyer, Geschäftsführung, Ballerina-Küchen.

Das Fachmessedoppel wartet auch 2025 wieder mit „Podium Events“ auf, wobei die Besucher dabei hochkarätige Vorträge und Diskussionen zu den neuesten Trends und Innovationen in der Branche erwarten. Zudem wird der neue Interior Innovation Award verliehen. Mit diesem zeichnet eine Jury aus Vertretern des Einzelhandels, Fachvertretungen und der Fachpresse innovative, neue Produkte aus, die einen Mehrwert für Kunden und Nutzer schaffen. Sie entscheiden über Aspekte wie Originalität, Relevanz, Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit der von den Ausstellern eingereichten Produkte. Die Gewinner der verschiedenen Kategorien werden im Rahmen der Preisverleihung besonders hervorgehoben.

Das Messedoppel bietet somit eine hervorragende Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen und Trends in der Küchen- und Einrichtungsbranche zu entdecken. Alle Fachbesucher können sich auf ein vielfältiges Programm freuen, das nicht nur Produktneuheiten präsentiert, sondern auch Raum für Austausch und Vernetzung bietet. „Wir wollen unseren Partnern aus Handwerk und Handel nah sein. Es zeichnet sich immer mehr ab, wie wichtig Messen als zentraler Ort zum Netzwerken sind. Wir wollen die Messeplattform nutzen, um unsere inspirierenden Neuheiten einem breiten Fachpublikum zu präsentieren. trendfairs hat mit der küchenwohntrends in Salzburg eine Fachmesse etabliert, genau am Puls der Zeit in einem spannenden Markt“, sagt René Metzler, Julius Blum GmbH.

Das Messezentrum Salzburg öffnet im Messezeitraum seine Tore täglich von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist ausschließlich Fachbesucher vorbehalten, um einen gezielten Austausch und hochwertige Gespräche zu gewährleisten. Hiervon ist auch Ulrike Pesta, Head of AT/SM, BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, überzeugt: „Wir schätzen das tolle Ambiente und noch vielmehr die guten Gespräche mit unseren Kunden. Unsere Marken werden dort hervorragend präsentiert. Wir freuen uns auf die küchenwohntrends und möbel austria in 2025.“