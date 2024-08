Mixer im Mini-Format für unterwegs

WMF KÜCHENminis Mix on the Go

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 26.08.2024

Die WMF KÜCHENminis kennt man. Nun gibt es den KÜCHENminis Mix on the Go, einen leistungsstarken Mixer im Mini-Format, der mit 20.000 Umdrehungen pro Minute nicht nur diverse Smoothies in Sekundenschnelle mixen kann, sondern auch noch in jede Tasche passt, wie WMF beschreibt.

Unterwegs oder auf Reisen ist es oft eine Herausforderung, sich gesund zu ernähren. Der KÜCHENminis Mix on the Go soll dafür eine überraschend einfache und praktische Lösung sein, wie WMF beschreibt: „Mit ihm lassen sich überall und jederzeit frische, köstliche Smoothies voller Vitamine und Nährstoffe genießen. Und das ganze ebenso schnell wie einfach, denn in nur 40 Sekunden zaubert der leistungsstarke und leise Motor mit 20.000 Umdrehungen pro Minute ein gesundes Genusserlebnis auf Knopfdruck – selbst aus tiefgefrorenem Obst. Mit einer Lautstärke von weniger als 60 dB ist das störfreie Mixen sogar in der Straßenbahn oder im Büro problemlos möglich.“

Zum Gerät gehört ein 510 g leichter, kompakter 300-ml-Behälter aus BPA-freiem Kunststoff, der auslaufsicher ist und als Transportgefäß für alle Zutaten in einem Becher dient. Es gibt auch eine Abschaltautomatik, die dafür sorgt, dass der Mixer nur dann läuft, wenn der Deckel geschlossen und richtig aufgesetzt ist. Dann muss nur noch der Becher umgedreht und gemixt werden.

Wie WMF sagt, ist der KÜCHENminis Mix on the Go Mini-Mixer sowohl bequem aufzuladen als auch einfach zu bedienen. Ausgestattet mit einem langlebigen Lithium-Ionen-Akku seien mit dem Mini-Smoothie-Mixer bis zu zehn Mixvorgänge pro Akkuladung möglich.

Der WMF KÜCHENminis Mix on the Go ist ab sofort für 74,99 Euro UVP in schwarz erhältlich. Ab September ist der Mixer zusätzlich in den Farben rosé und petrol im Handel verfügbar.