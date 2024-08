Zum sechsten Mal in Folge

Magenta Internet gewinnt den connect-Breitbandtest

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 27.08.2024

Zum bereits sechsten Mal in Folge sicherte sich Magenta Telekom den Sieg im renommierten connect Netztest im Bereich Festnetzinternet. Mit 895 von 1.000 möglichen Punkten erreichte Magenta die Note „Sehr gut“.

„Sowohl Connect als auch Ookla geben Magenta ein überragendes Zeugnis, was mich äußerst glücklich macht. Denn unser Fokus liegt auf Kundenzufriedenheit und Netzqualität. Insofern ist der Sieg beim Connect Test eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, erklärt Rodrigo Diehl, CEO Magenta Telekom, zum Test-Sieg.

Crowdsourcing

connect hat seinen Breitbandtest mit der Crowdsourcing-Methodik durchgeführt. Dieses zum zweiten Mal verwendete System analysiert mehrere Millionen Messewerte von knapp 32.000 Internetleitungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, welche Leistung und Qualität bei den Kunden tatsächlich ankommt. Magenta hat beim connect-Breitbandtest sowohl im Download, als auch im Upload die Oberhand behalten. Im Bereich des Downloads von Datenpaketen führt das Unternehmen mit 413 von 450 erreichbaren Punkten, vor A1 mit 397 Punkten bzw. Drei (373) dahinter. Auch beim Upload Speed geht Magenta laut connect mit 228 von 250 möglichen Punkten erneut als Sieger hervor.

Magenta will sich allerdings nicht auf dem Erfolg ausruhen. So verspricht Volker Libovsky, CTIO Magenta Telekom, weitere Investitionen in das Netz des Betreibers: „Wir entwickeln unsere Netzinfrastruktur aufgrund der steigenden Kundenanforderungen laufend weiter und errichten in ganz Österreich gemeinsam mit unserem Partner Meridiam eine Erweiterung des Glasfasernetz. Insgesamt investieren wir bis 2030 zwei Milliarden Euro in den Digitalstandort Österreich, diese Investments kommen privaten Kundinnen und Kunden als auch Unternehmen zugute.“