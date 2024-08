„Der nächste Schritt“

Jetzt auch in Österreich: Samsung AI-Waschmaschinen

Hausgeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 28.08.2024

Erstmals wurde sie im April auf der globalen Einführungsveranstaltung „Welcome to BESPOKE AI” im Pavillon des Étangs in Paris vorgestellt. Nun führt Samsung die neueste Waschmaschinenreihe auch in Österreich ein. Das Sortiment umfasst vier Produktserien, darunter die BESPOKE AI™ Waschmaschine, die mit der sogenannten Bubble Shot Technologie und einer Vielzahl von AI-Funktionen ausgestattet ist.

„Wir wissen, dass unsere Waschmaschinen das Potenzial haben, zu einem effizienten Lebensstil beizutragen”, sagt Dietmar Rapp, Head of Digital Appliance bei Samsung Österreich. „Mit unserer neuesten Waschmaschinenreihe geht Samsung den nächsten Schritt, um dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig das Waschen noch einfacher zu machen.”

Die im April vorgestellten Modelle werden in vier Produktserien eingeführt. Dazu gehören die besonders energieeffizienten Modelle A-10% und A-20% mit 9 kg und 11 kg Fassungsvermögen sowie die Waschmaschine A-40% mit 11 kg Fassungsvermögen. Dank der SpaceMax™-Technologie, die aus der vorherigen Produktreihe übernommen wurde, bieten die neuen Produkte ein Fassungsvermögen von 11 kg bei einer Tiefe von 60 cm, was die Installation erleichtern soll. Die Geräte sind zudem mit dem bekannten Bespoke-Design ausgestattet.

Die neue Waschmaschinenserie kann dazu beitragen beim Wäschewaschen Energie zu sparen. Dank fortschrittlicher Technologien, die Samsung zum ersten Mal in seiner Waschmaschinenserie einführt, kann ein bis zu 40 % geringerer Energieverbrauch als die Mindestanforderungen an die Energieeffizienz der Klasse A erreicht werden.

Die Kerntechnologie ist der Bubble Shot, der das Seifenwasser in der Trommel durch die Umwälzpumpe auf die Wäsche sprüht. „Dadurch wird die Wäsche leicht eingeweicht und das Waschmittel dringt gleichmäßig ein, was die Gesamtwaschleistung erhöht“, erklärt Samsung und: „Die Bubble Shot Technology kann Nutzern auch dabei helfen, Wasser und Programmzeit zu sparen, wenn sie den Baumwollwaschgang verwenden. Dieser verringert den Wasserverbrauch um bis zu 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Waschmaschinen, welche nicht über diese Technologien verfügen, wodurch die Dichte des Waschmittels im Wasser bei gleicher Waschmittelmenge erhöht wird. Dies verbessert die Waschleistung und verkürzt die Dauer des Waschgangs um bis zu 25 %.“

Mit dem KI-Energiemodus in SmartThings Energy wird die Energieüberwachung noch weiter ausgebaut. Nutzer können ihren täglichen, wöchentlichen und monatlichen Stromverbrauch überwachen. Sollte die monatliche Stromrechnung das Ziel der Nutzer übersteigen, kann SmartThings Energy den Energiesparmodus einschalten, der die Wassertemperatur und somit den Energieverbrauch laut Samsung um bis zu 70 % senken kann im Vergleich zum Waschen mit warmem Wasser.

AI Ecobubble™ ermöglicht die Anpassung der Programme an die Wäsche. Samsung erklärt: „Die Technologie erkennt die Stoffart und passt die Menge der Blasen, die Schmutz und Flecken schnell lösen, sowie die Waschzeit, Wassertemperatur und Schleuderdrehzahl an. So wird mit kaltem Wasser genauso effektiv wie mit warmem gewaschen, was den Energieverbrauch im Vergleich zum Waschen mit warmem Wasser um bis zu 70 % reduzieren kann. Außerdem werden Farbe und Textur der Kleidung durch eine um bis zu 45.5 % bessere Gewebepflege geschützt.“

Darüber hinaus verspricht der Hersteller, dass AI Wash die Kleidung sanft, aber gründlich mit weniger Wasser und Waschmittel wäscht. „Durch fortschrittliche Sensorik erkennt AI Wash das Gewicht und die Weichheit des Gewebes in einer Wäsche und überwacht aktiv den aktuellen Verschmutzungsgrad. Die gesammelten Informationen werden von AI Wash genutzt, um die richtige Menge an Wasser und Waschmittel zu dosieren. Weiter werden die Einweich-, Spül- und Schleuderzeiten kontinuierlich angepasst, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Dadurch kann AI Wash die Waschleistung verbessern und dazu beitragen, die richtige Dosis Waschmittel zu verwenden“, so Samsung.

Folgende Funktionen hat Samsung neu eingeführt:

Less Microfiber™ Waschprogramm: Alle Geräte in der Produktreihe sind standardmäßig mit dem Less Microfiber™ Waschprogrammausgestattet. Er wurde entwickelt, damit weniger Mikroplastik aus der Wäsche ins Abwasser gelangen kann. Durch Anpassung der Motordrehzahl und der Waschintensität kann der Zyklus die Menge an Mikrofasern, die ins Abwasser gelangen, um bis zu 54 % (Herstellerangaben) reduzieren.

Waschmittel-Scan und Pflegeetiketten-Scan: SmartThings Clothing Care bietet neue Funktionen, um die Waschmaschine einfach nutzen zu können. Mit dem Waschmittel-Scan kann die richtige Menge an Waschmittel oder Weichspüler ermittelt werden Sobald Nutzer ihr Waschmittel oder ihren Weichspüler mit SmartThings scannen, sendet es die Informationen an die Waschmaschine, damit diese die richtige Dosis zur Wäsche hinzufügt. Beim Scannen der Pflegeetikette eines Kleidungsstücks überprüft SmartThings dank der Funktion „Care Label Scan“ die Waschanleitung und leitet sie an die Waschmaschine weiter, damit die Wäsche gemäß den Angaben behandelt werden kann.

Super Speed: „Mit Super Speed kann die Ladung in nur 39 Minuten fertiggestellt werden. Möglich machen es die Funktionen QuickDrive™, die die Wäsche dynamisch bewegt, und Speed Spray, die Waschmittelreste mit kräftigen Wasserstrahlen schnell entfernt. Zudem beschleunigt die Waschmaschine die Schleuderdrehzahl entsprechend der Wäscheladung, um die Wäsche schnell zu trocknen“, erklärt Samsung.

In Österreich sind insgesamt drei Farb- und Designvarianten in vier Produktserien (WW8/7/6/5000D) verfügbar.

WW8400D // eco8400Big

Energieeffizienzklasse A-40%22

Farbe: Weiß

Preis (UVP): 1099 Euro

Größe Wäschetrommel: 11Kg

WW7400D/WW7000D // eco7400Big/eco7090

Energieeffizienzklasse A-20%23

Farbe: Weiß (11kg), Weiß (9kg)

Preis (UVP): 999 Euro (11kg) und 899 Euro (9kg)

Größe Wäschetrommel: 11Kg und 9 Kg

WW6400D// WW90DG6U85LEU3

Energieeffizienzklasse A-10%24

Farbe: Weiß

Preis (UVP): 799 Euro

Größe Wäschetrommel: 9Kg

WW5000D // eco5100Big

Energieeffizienzklasse A-10%

Farbe: Weiß

Preis (UVP): 799 Euro

Größe Wäschetrommel: 11Kg