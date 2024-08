Mit Google EDLA und Android 13

BenQ präsentiert RE04-Serie

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 29.08.2024

Bei den neuen interaktiven 4K-UHD-Multitouch-Displays steht die Interaktivität im Vordergrund. (© BenQ)

BenQ präsentiert mit der RE04-Serie neue interaktive 4K-UHD-Multitouch-Displays mit Google EDLA und Android 13. Die vorinstallierte Whiteboard-Software EZWrite 6 unterstützt Lehrkräfte bei interaktiven Präsentationen, Schulungen und im Unterricht. Zudem sind die Displays mit leistungsstarken Acht-Kern-Prozessoren ausgestattet.

Bei der BenQ RE04-Reihe steht die Interaktivität im Vordergrund. Die 4K-UHD-Displays mit einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln erlauben bis zu 40 Berührungspunkten, was laut BenQ zur regen Teilnahme vieler Meeting- oder Unterrichtsteilnehmer einlädt. Zudem zeichnen sich die Displays durch ihre geringe Reaktionszeit von 8 ms und die präzise Berührung durch Precision IR-Technologie aus. Weiter gesteigert wird das Interaktionspotenzial durch BenQ InstaShare. Das kostenlose Tool versetzt Teilnehmer in die Lage, sich drahtlos an die BenQ Boards anzuschließen und ermöglicht dadurch einen einfachen Daten- und Ideenaustausch. Durch die Unterstützung vieler Protokolle ist auch die Einbindung von Tablets und Smartphones möglich.

Erweiterte Sicherheit

Mit der Zertifizierung nach dem Google Enterprise Device License Agreement (EDLA) erhalten Nutzer uneingeschränkten Zugang zur Google-Welt. Über ihren Google-Account können sie auf alle Apps, Daten und Dienste zugreifen, einschließlich Google Drive, Chrome und YouTube. Zusätzlich ermöglicht das System das Erstellen und Präsentieren von Inhalten direkt vom eigenen Account. Das Google-basierte System unterstützt zudem Lehr- und Lernplattformen wie Google Classroom und Google Workspace-Apps sowie Microsoft 365-Tools. Zudem sind Funktionen wie Text-to-Speech, mehrsprachige Übersetzungen und OCR (Optical Character Recognition) möglich.

Ausgestattet mit dem Android 13 Betriebssystem bieten die Displays auch umfassenden Datenschutz. Passwortschutz, zweistufige Authentifizierung und Datenverschlüsselung verhindern nach eigenen Angaben unbefugten Zugriff. Bei Verlust oder Diebstahl kann das Gerät aus der Ferne gesperrt oder gelöscht werden, um sensible Daten zu schützen. Die RE04-Serie wird mit der Software EZWrite 6 geliefert, die unter Android, Windows und als Web-Version läuft. EZWrite 6 ermöglicht es, unabhängig von Betriebssystem oder Standort, Projekte und Ideen gemeinsam zu entwickeln. Die Software bietet Werkzeuge wie Geodreieck, Winkelmesser und Lineal und ermöglicht die plattformübergreifende Erstellung von Unterrichtsmaterialien im Dateiformat .IWB. EZWrite 6 ist kostenlos und ohne zeitliche Begrenzung nutzbar.

Einfache Bedienung

Das BenQ-eigene Benutzerverwaltungssystem AMS (Account Management System) bietet eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Benutzerkonten, Cloud-Speicher und persönlichen Einstellungen. Nutzer haben in jedem Klassen- oder Meetingraum Zugriff auf ihre persönliche Benutzerumgebung, einschließlich Anwendungen, Dokumenten und Cloud-Laufwerken. Mit der Device Management Solution (DMS) bietet BenQ eine zentrale Mobile Device Management (MDM) Lösung für die Verwaltung von Geräten in Schulen und Unternehmen. DMS unterstützt auch Drittanbieter-Lösungen und bietet laut BenQ eine effiziente, kostensparende Verwaltung von Displays und Projektoren.

Die RE04-Serie verfügt über eine Vielfalt von Anschlüssen, darunter HDMI in/out, DisplayPort, USB A, B und USB C, wie auch über einen Mehrzweck-USB-C-Anschluss, der 5-in-1-Konnektivität für schnelle Datenübertragung, Audio- und Videowiedergabe, Touchback-Steuerung und 65 Watt Power Delivery bietet. Die integrierten 20-Watt-Lautsprecher und der 16 Watt Subwoofer sorgen für den guten Sound. Die RE04-Reihe ist mit TÜV-zertifizierten Technologien wie Flicker-Free, Low Blue Light und einem blendfreien Bildschirm ausgestattet, um die Augen der Nutzer zu schonen.

Die BenQ Boards mit den Bildschirmdiagonalen 65, 75 und 86 Zoll sind ab September zu folgenden unverbindlichen Verkaufspreisen erhältlich: 1.699 Euro (RE6504), 2.199 Euro (RE7504) und 2.999 Euro (RE8604).