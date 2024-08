MyLife Unlimited mit unbegrenzten 5G Daten

Für alle bis 27: Drei bringt Schulstart-Aktion

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 29.08.2024

Back-to-School: Drei senkt die Preise für seine MyLife Unlimited-Tarife.

Drei macht sich bereit für den Schulanfang: Dazu gibt es ab heute, Donnerstag, den 29. August 2024, die MyLife Smartphone Tarife für Jugendliche, Studenten und junge Menschen in Österreich günstiger. Die unbegrenzten MyLife Unlimited 5G Tarife, mit und ohne Smartphone, sind zum Schul- und Unibeginn ab 12,90 Euro/ Monat erhältlich. Zudem bietet Drei auch im Jugendtarif-Kombivorteile und lockt mit Smartphones um 0 Euro.

So gibt es mit dem Unlimited Mix Vorteil ab zwei kombinierten Drei Tarifen den Tarif MyLife SIM Unlimited inklusive unbegrenzten 5G Daten in Österreich (21 GB in der EU) sowie unlimitierten Minuten und SMS in Österreich und in der EU sogar nur 11,61 Euro/ Monat. Kunden, die ein neues Smartphone benötigen, erhalten zur MyLife Unlimited L oder XL Neuaktivierung inklusive 24-Monatsbindung ab 29. August zudem ein Top Smartphone ab 0 Euro, zum Beispiel das vivo V29 oder das Samsung A55 .

Läuft unlimitiert weiter

Wer nach dem 27. Lebensjahr seinen Tarif nicht aufgeben möchte, der kann diesen jedenfalls ohne Zusatzkosten weiterführen. Für Bestandskunden gibt es die Möglichkeit, einen Tarifwechsel nach allgemein gültigen Regeln durchzuführen. Mehr Informationen auf www.drei.at/mylife.

Anmeldbar sind die Back-to-School-angebote von Drei für Kunden bis einschließlich 27 Jahre. Die Aktion bis 23.10.2024. Für Tarife mit Smartphone gilt 24 Monate Mindestvertragsdauer und zzgl. 3 € Urheberrechtsabgabe / Smartphone. Vertragsdetails finden sich unter: drei.at/mylife