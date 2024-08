Um 549 Euro

Hofer wirbt mit Waschmaschine von Beko Grundig

Hintergrund Hausgeräte | 0 | | Julia Jamy | 29.08.2024

Ab heute ist die Waschmaschine von Beko Grundig im HOFER Online Shop bestellbar. (© HOFER)

Das wird vielen Menschen im EFH sauer aufstoßen: Im Mai 2023 hat Beko Grundig den offiziellen Launch seiner Waschmaschine mit FiberCatcher auf dem heimischen Markt gefeiert. Wie der Lebensmittelhändler Hofer nun in einer Presseaussendung mitteilt, ist die Beko B5WFT58419WA ab heute, dem 29. August, um 549 Euro im HOFER Online Shop bestellbar.

Hofer wirbt weiter mit günstigen Elektronikprodukten. So ist ab heute, dem 29. August, die Beko Grundig Waschmaschine um 549 Euro im HOFER Online Shop bestellbar. Wie der Lebensmittelhändler in der Presseaussendung mitteilt, ist die Beko FiberCatcher-Waschmaschine weltweit die erste Waschmaschine mit eingebautem Filtersystem, welche bis zu 95 % der Mikrofasern aus dem Wasser filtert, bevor die Waschlauge ins Abwasser gelangt. Je nach Wäschestück kann man aus 15 Programmen auswählen. Zudem kann dank Zeitvorwahl der Waschgang bequem vorgeplant werden. Das Gerät mit digitalem Display fasst 8 Kilogramm und verfügt zudem über eine Kindersicherung.

Hofer führt in seiner Aussendung aus: „Ob kleiner Fleck oder müffelnder Geruch, ist die Kleidung nicht mehr sauber, sorgt die Waschmaschine im Handumdrehen für neue Frische. Was viele aber nicht bedenken: Abgesehen vom Wasser- und Energieverbrauch wirkt sich häufiges Waschen auch auf unser Ökosystem aus. Bei einer einzigen Wäsche von Polyesterkleidung können 700.000 Mikroplastikfasern freigesetzt werden. Diese können über das Abwasser folglich in die Nahrungskette gelangen. Dadurch kommen jährlich mehr als eine halbe Million Tonnen Mikroplastik in die Ozeane. Der größte Teil des Mikroplastiks aus Textilien wird dabei übrigens bei den ersten Waschgängen freigesetzt.“

Der Diskonter beruft sich auf sein ganzheitliches Qualitätsverständnis: Sicherheit, die Gesundheit und das Wohl der Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie die Umwelt- und Sozialverträglichkeit der Produkte und ihrer Herstellung. Das sei auch der Grund, warum der Lebensmittelhändler ab 29. August eine Waschmaschine mit Mikroplastikfilter anbietet.