„Technik, die den Unterschied macht“

SharkNinja nun bei RED ZAC

Kleingeräte | 1 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 29.08.2024

Bei RED ZAC gibt es eine neue Marke im Sortiment, und zwar SharkNinja. Die innovativen Geräte für Küche und Haushalt sind ab sofort bei RED ZAC-Händlern erhältlich; die Logistik dahinter läuft „zeitsparend und effizient“, wie es heißt, über Euronics Deutschland.

„Mit SharkNinja können wir einen der innovativsten Newcomer als erste Fachhandels-Genossenschaft in Österreich anbieten“, sagt RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane. „Wir freuen uns sehr, dass wir durch unsere enge Partnerschaft zu Euronics Deutschland nun auch bei unseren Händlern die Produktpalette von Shark und Ninja entsprechend erweitern können.“

„Die Kooperation zeichnet sich durch viele Vorteile aus – vor allem aber ist sie modern, umwelttechnisch nachhaltig und kosteneffizient“, berichtet Benedict Kober, Sprecher des Vorstands Euronics Deutschland. „Die Produkte werden bei uns im Zentrallager gelagert und direkt an die RED ZAC Händler in Österreich ausgeliefert. Das spart Zeit, Geld und schont die Umwelt.“

„Wir freuen uns sehr, mit der Partnerschaft von Euronics Austria mit deren dazugehörigen Marke RED ZAC in Österreich den perfekten Partner für unseren Markteintritt im Fachhandel in Österreich gefunden zu haben“, meint Geschäftsführer Michael Maier, Central Europe, SharkNinja. „Wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen und haben gleichzeitig die Zufriedenheit unserer Kunden im Blick – das gilt ab sofort selbstverständlich auch für den österreichischen Fachhandel.“

Über SharkNinja

SharkNinja ist ein US-amerikanischer Hersteller von Haushaltsgeräten mit Hauptsitz in Needham, Massachusetts. SharkNinja ist bereits weltweit in mehr als 32 Ländern vertreten, darunter u.a. in Großbritannien, Deutschland und Frankreich und ist in vielen Produktkategorien mittlerweile Marktführer. „Die Mission von SharkNinja ist es, „das Leben der Menschen jeden Tag in jedem Zuhause positiv zu beeinflussen. Dazu führen wir umfangreiche Verbrauchertests durch, um sicherzustellen, dass die Produkte und Technologien reale Herausforderungen lösen und eine außergewöhnliche Leistung bieten“, beschreibt Maier.