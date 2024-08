Ab sofort Canal+ Kombi mit Top-Spielen der europäischen Ligen

Anstoß bei A1

Telekom Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 30.08.2024

Pünktlich zum Start der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Conference League erweitert A1 das Entertainment-Angebot. Gemeinsam mit Canal+ bringt der Netzbetreiber die CANAL+ Kombi, mit der A1 Kunden das Top-Spiel der UEFA Champions League am Mittwoch, sowie das Top-Spiel der Woche in der UEFA Europa League oder der UEFA Conference League am Donnerstag sowie alle Inhalte des bestehenden CANAL+ Filme & Serien-Angebots live erleben können.

Das Paket gibt es um 7, 50 Euro für die ersten 6 Monate und danach um 14,99 Euro/ Monat (bei 12 Monaten Bindung) oder um 14,99 Euro ab dem ersten Monat ohne Bindung. Die neue CANAL+ Kombi kann ab heute in allen A1 Shops, auf A1.net, über die A1 Serviceline oder direkt in der CANAL+ App auf der A1 Xplore TV Box, bestellt werden und wird über die A1 Rechnung bezahlt.

A1 und CANAL+ runden mit der CANAL+ ihr Angebot in sportlicher Richtung ab. Damit haben Kundinnen und Kunden nun die Wahl zwischen CANAL+ Filme & Serien (um 4,50 Euro/Monat in den ersten 6 Monaten, dann 8,99 Euro/Monat bei 12 Monaten Bindung oder ohne Bindung um 8,99 Euro/ Monat) und der neuen CANAL+ Kombi.