Multimedia-Kommentar

Bereit für den Herbst

Über den Rand | 1 | | Julia Jamy | 01.09.2024

Der Herbst steht vor der Tür und damit beginnt für unsere Branche „die heiße Zeit des Jahres“. Doch vorher möchte ich noch gerne einen kurzen Blick zurück auf die vergangenen Wochen werfen...

Das Sommerloch heuer nicht ganz so schlimm aus wie befürchtet. Vor allem der Verkauf von TV-Geräten lief in den Sommermonaten gar nicht mal so schlecht. So entwickelte sich der Umsatz für das TV-Segment im ersten Halbjahr 2024 im deutschen Markt mit einem Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro (+ 1,8 Prozent) positiv. Die verkaufte Stückzahl stieg um 1,3 Prozent auf knapp zwei Millionen TV-Geräte. Der Hauptgrund dafür war natürlich die Europameisterschaft 2024. Wie aktuelle GfK-Daten zeigen, haben große Sportereignisse wie eben die EURO einen erheblichen Einfluss auf das Verbraucherverhalten, insbesondere auf den Fernsehmarkt. So können sie Verbraucher dazu veranlassen, in neue TVs zu investieren, auch wenn die vorhandenen noch voll funktionstüchtig sind.

Zudem zeigen die Daten, dass die Verbraucher dazu neigen, neue Fernsehgeräte zu kaufen, wenn ihre aktuellen Geräte zwischen zwei und fünf Jahre alt sind. Natürlich spielt auch die Teilnahme und das Weiterkommen einer Nationalmannschaft eine entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung der Marktdynamik. So sind beispielsweise die Umsätze in Deutschland nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft im Viertelfinale nicht mehr angestiegen. Zum Vergleich: In Großbritannien stiegen die Umsätze von Kalenderwoche 26 (Viertelfinale) bis Kalenderwoche 28 (Finale) um 13 Prozent. Ein weiteres Phänomen, das man in den vergangenen Wochen beobachten konnte, war, dass die Europameisterschaft die Kunden zum Kauf von größeren Bildschirmen angeregt hat. So machten 40 Prozent des Umsatzes Bildschirmgrößen über 65 Zoll (165 cm) aus. In der Kalenderwoche 23 – der Woche vor dem Eröffnungsspiel – erreichte der Umsatz mit diesen Großbild-TVs seinen Höhepunkt.

Viele große TV-Geräte werden auf jeden Fall auf der diesjährigen IFA zu sehen sein. Die Messe feiert heuer ihren 100. Geburtstag – aber ich glaube, das hat mittlerweile fast jeder mitbekommen. Viele Hersteller scharren schon mit den Hufen und warten nur darauf, ihre Produktneuheiten zu präsentieren. Die Erwartungshaltung an die Veranstalter ist jedenfalls groß. Mit der Jubiläums-Messe möchte man wieder wesentlich näher am Handel sein. Mit Outdoor-Events, einem fünftägigen Konzertfestival im Sommergarten, dem Auftritt von Berühmtheiten und Influencern auf der Messe, bis hin zu Shows und Live-Acts an den Ständen vieler Aussteller sowie einem Konferenzprogramm zu Top-Themen wie KI und Nachhaltigkeit soll die IFA zu einem einzigartigen Event werden. „Wir müssen auch selbstkritisch sein. Die letzten zwei Jahre haben wir viel improvisiert und eine dritte improvisierte IFA akzeptiert niemand von den Ausstellern. Diese IFA muss jetzt sitzen“, sagte Leif Lindner, CEO der IFA Management GmbH, im Rahmen eines Rahmengesprächs noch im vergangenen April. Man darf also gespannt sein …