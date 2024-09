Hausgeräte Kommentar E&W 9 / 2024

„Eine Schande“

Über den Rand | 11 | | Stefanie Bruckbauer | 01.09.2024

Ein Blick auf elektro.at – und mir wurde schlecht. Was da Mitte/ Ende August abging, war zum Fremdschämen. Es brodelt in mir und deswegen muss ich das jetzt loswerden ...

Mobbing: „Wiederholtes, vorwiegend seelisches Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen. Dazu zählen u. a. Demütigungen, Beschimpfungen, Beleidigungen, Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen oder eine fortgesetzte, unangemessene Kritik an einer Person oder ihrem Tun.“

Auf unserer Plattform (elektro.at) ist etwas passiert, was mich zutiefst schockierte, ein Vorfall zum Fremdschämen, der mir im Magen liegt wie ein verdorbenes Essen. Es geht um den Artikel, in dem bekanntgegeben wurde, dass Lukas Pelikan der neue Commercial Director bei De’Longhi in Österreich ist. Mehr hat es nicht gebraucht …

Selten gab es so viele Leserkommentare zu einem einzelnen Beitrag auf elektro.at – viel zu viele davon weit weit unter der Gürtellinie. Es wurde geschimpft, beleidigt, gedemütigt und es dauerte nicht lange, bis der erste Leser (der nicht zum Mob gehörte) schrieb: „Das grenzt teilweise bereits an Rufmord was hier gepostet wird.“ Die Redaktion hat daraufhin einzelne Kommentare (mit einem Inhalt, der vor Gericht vermutlich tatsächlich als „Rufmord“ behandelt würde und SICHER NICHT auf unserer Plattform verbreitet wird!) gelöscht, womit wir uns eine völlig lächerliche Zensur-Diskussion einhandelten. Manche Leute sollten sich einmal über den Unterschied zwischen Meinungsfreiheit und hemmungslosem, haltlosem, grenzwertigem Auskotzen informieren und darüber nachdenken, ob man unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit seine Mitmenschen beleidigen, oder offen zum Hass aufrufen darf …

Enthemmter Hass lässt sich natürlich besonders leicht im Internet ausleben – befeuert durch eine vermeintliche Freiheit unter dem Deckmantel der Anonymität und ohne, dass Konsequenzen drohen. Es fehlt die direkte Resonanz des Gegenübers – und das macht hemmungslos. Ich frage mich allerdings: Wo kommt dieser Hass her? Liegen hier tatsächlich persönliche Beweggründe zugrunde? Für mich erweckt es ja den Anschein, dass die wenigsten der „Hater” auf elektro.at Lukas Pelikan persönlich kennen, ihm jemals persönlich begegnet sind. Es scheint vielmehr als wäre Lukas Pelikan einfach nur ein willkommener Blitzableiter für die wachsenden Aggressionen gegen die Industrie, die seit einigen Jahren nicht mehr nur alleine auf den Fachhandel als Partner setzt, sondern halt auch andere Kanäle (manchmal auch am FH vorbei) bedient. Aber selbst wenn dem so ist: Es kann doch nicht sein, dass man eine einzelne Person für all den Grant, den eine ganze Industrie hervorruft, verantwortlich macht, und selbst wenn: Was ist mit Höflichkeit, Respekt und Anstand – kurz: dem zivilisierten Umgang miteinander, der im Leben in einer Gesellschaft unumgänglich ist, wenn man nicht wie die, sich gegenseitig die Schädl einhauenden Steinzeitmenschen leben will…

Monika und Andreas von Technik Leben (eine der wenigen, die in ihren Posts zu mehr Rücksicht aufriefen) meinten (neben der Feststellung, dass es „eine Schande für die Branche“ sei, wie hier mit Menschen umgegangen werde): „Behandle jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest“. Und in diesem Sinne bitte ich all jene, die über Lukas Pelikan hergezogen sind, sich vorzustellen, wie es ist, solche Dinge über sich selbst im Netz zu lesen – im Wissen, dass die gesamte Branche mitliest! Stellen Sie sich diese Demütigung vor, diese Machtlosigkeit, diese Wut über die Ungerechtigkeit, weil Leute, die Sie nicht einmal kennen, derart über Sie herziehen. Wenn Sie sich das nicht vorstellen können, und auch die Bosheit und Brutalität der Aktion nicht erkennen, dann gehören sie in meinen Augen zu all den vielen Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass unsere Welt zusehends verroht. Können Sie sich das hingegen vorstellen, dann ist damit der erste Schritt in eine bessere Welt getan.