Tiefe Schwarztöne und starke Kontraste

Hisense präsentiert aktuelle OLED-TV-Generation

Multimedia | 2 | | Julia Jamy | 02.09.2024

Die A85N Serie ist in den Größen 55 und 65 Zoll erhältlich und zeichnet sich vor allem durch ihre durch ihre hervorragende Bilddarstellungaus. (© Hisense)

Mit der A85N Serie zeigt Hisense die neue Generation der OLED-TVs in den Größen 55 und 65 Zoll. Auszeichnen sollen sich die Fernseher durch ihre hervorragende Bilddarstellung mit starken Kontrasten und tiefem Schwarz sowie durch ihr cleveres Design. Zudem sind die neuen Modelle mit einem drehbaren Standfuß ausgestattet.

Die A85N Serie ist mit einer Spitzenhelligkeit von 1.000 Nits ausgestattet und soll so für optimale Voraussetzungen auch bei hellem Umgebungslicht sorgen. Darüber hinaus sind die beiden Modelle der A85N Serie in 55 und 65 Zoll mit einem Lichtsensor ausgestattet, der eine automatische Bildanpassung an das Umgebungslicht ermöglicht. UHD-Auflösung und die Unterstützung der wichtigen HDR Formate HDR10, HDR10+, HLG und Dolby Vision IQ sind ebenfalls vorhanden. Den Feinschliff übernimmt die UHD AI Upscaling Technologie. Sie optimiert mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz Full HD-Signale auf nahezu 4K-Qualität. Anstatt jedes Pixel vierfach hochzurechnen, analysiert die Hisense UHD AI Upscaling Technologie angrenzende Pixel und optimiert so die Farbgebung Szene für Szene. Weiteres Highlight ist der Hisense Software-Algorithmus, der Pixeleinbrenneffekten entgegenwirkt und so für eine längere Produktlebensdauer des OLED-Displays sorge.

Mit einer Gesamtleistung von 60W und Dolby Atmos Unterstützung sorgt die A85N Serie für einen kraftvollen und satten Sound. Auch an die Gaming-Fans hat Hisense gedacht: So ist die neue OLED TV-Generation mit Displays mit nativer Bildwiederholrate von 120 Hz, MEMC und dem AI Sports Mode ausgestattet. Bewegtbilder sollen somit ultraflüssig dargestellt werden. Besonders spannend für Gamer: Dolby Vision verbessert die Details dunkler und heller Szenen. Um auf alle Anforderungen unterschiedlicher Spiele vorbereitet zu sein, verfügt die A85N Serie über die wichtigsten Gaming-Features. Technologien wie ALLM und VRR. Für optimale Spielbedingungen wird AMD Freesync Premium unterstützt und besonders reaktionsschnelles Gaming ist mit dem Input Lag von 9,5ms möglich.

Clevers Design

Das Design-Highlight der neuen OLED-TVs ist der drehbare Standfuß. Damit kann man von jedem Zimmer aus einen Blick auf den TV werfen. Eine Drehung von 25 Grad in alle Richtungen ist möglich. Die Fernseher sind mit dem Betriebssystem VIDAA U7 ausgestattet. Die Benutzeroberfläche lässt sich individuell anpassen. Lieblingsapps wie YouTube, Prime Video oder Netflix können in der Favoritenleiste angeordnet werden und sind so schnell erreichbar. Höchsten Bedienkomfort sollen auch die Sprachassistenten Alexa Built-In oder VIDAA Voice bieten. Mit USB-Recording und Timeshift lässt sich zudem die Lieblingssendung aufzeichnen und zeitversetzt anschauen.

Die A85N-Serie ist ab September verfügbar. Die UVP beträgt für das 55-Zoll-Modell (55A85N): 1.599 € und für das 65-Zoll-Modell (65A85N): 2.199 €