Stiftung Warentest

Vierfacher Testsieg für BSH-Geschirrspüler

Hausgeräte | 1 | | Dominik Schebach | 02.09.2024

Vierfacher Testsieg für BSH-Geschirrspüler bei Stiftung Warentest.

Im jüngsten Geschirrspüler-Test der Stiftung Warentest konnten gleich vier Modelle aus dem Hause BSH den Testsieg erringen. Zwei Siemens-Modelle, ein Bosch-Geschirrspüler und ein Gerät der Marke Neff behaupteten sich in verschiedenen Kategorien. Darüber hinaus erhielt ein Gerät der Marke Constructa den Titel als Preistipp und bestätigte damit die starke Performance der BSH-Produkte.

Die hervorragenden Ergebnisse spiegeln sich nach Ansicht des Herstellers auch in den GfK-Marktzahlen wider, wie auch Ulrike Pesta, Geschäftsführerin der BSH Hausgeräte Österreich erklärt: „Die Testergebnisse sind ein riesiger Erfolg für die BSH und unsere Marken, der uns dabei unterstützen wird, unsere Marktführerschaft im Bereich Geschirrspülen weiter auszubauen und sicherzustellen, dass unsere Marken die erste Wahl für Konsumenten bleiben. Schon im laufenden Jahr sind wir mit der Entwicklung mehr als zufrieden. Über alle Marken betrachtet, konnten wir in Österreich deutlich an Marktanteil gewinnen und diesen um rund 5% auf knapp 45% steigern. Dafür gebührt nicht nur meinem Team in Österreich größter Respekt, sondern auch allen Kollegen in Deutschland, speziell am Standort Dillingen, die unsere hervorragenden Geräte mit unglaublicher Kompetenz und Präzision entwickeln, fertigen und laufend verbessern.“

Top-Ergebnisse selbst im Eco-Programm und Bestnoten für Sicherheit

Alle getesteten Geschirrspüler der BSH haben die Bewertung „Sehr gut“ beim Reinigen im Sparprogramm. Somit müssen sich die Nutzer nicht zwischen Energiesparen und gründlicher Reinigung des Geschirrs entscheiden. Das AquaStop-System, das zuverlässig vor Wasserschäden schützt, wurde ebenso bei allen Spülern der BSH mit der Note „Sehr gut“ bewertet.

Siemens glänzt in der Standardhöhe, Constructa überzeugt mit Qualität und Preis

Unter den Geschirrspülern mit Standardhöhe konnten insbesondere die beiden Modelle von Siemens SN65ZX07CE (vollintegriert) und SN55ZS07CE (teilintegriert) überzeugen und erhielten Bestnoten für das ECO-, Automatik- und Kurz-Programm sowie Bestbewertungen für „Handhabung“ und „Sicherheit“. Die beiden Modelle von Constructa CG6VX01EBD und CG6IS01EBD bieten unter den mit dem Prädikat „gut“ ausgezeichneten Geräten das günstigste Paket aus Kaufpreis und Betriebskosten und wurden somit als Preistipp der Stiftung Warentest ausgezeichnet.

Bosch und Neff: Top-Bewertungen im XXL-Segment

Erstmals wurden in dieser Untersuchung auch XXL-Geschirrspüler unter die Lupe genommen, die durch ihr größeres Fassungsvermögen besonders für Familien oder größere Haushalte geeignet sind. Hier konnten sich das Bosch Modell der Serie 6 SBV6ZCX16E und das Neff Modell S297TCX00E als Testsieger behaupten und glänzten mit Bestnoten im Automatik- und Kurzprogramm. Zudem punkteten sie auch in der Bewertung des Sicherheitsaspekts. Besonders hervorgehoben wurde die leise Arbeitsweise des Bosch SBV6ZCX16E mit nur 40 Dezibel, die ihm die Spitzennote „sehr gut“ (1,3) für Geräuschentwicklung einbrachte. Auch das umweltschonende ECO-Programm erhielt mit 2,2 eine solide Bewertung. Der Neff S297TCX00E wurde ebenfalls für seinen geringen Energie- und Wasserverbrauch im ECO-Programm ausgezeichnet. Mit der höchsten Energieeffizienzklasse „A“ bietet er eine nachhaltige Lösung für den modernen Haushalt und glänzt mit einer herausragenden Bewertung von 1,3, was den Stromverbrauch im Standby- und Aus-Zustand betrifft.

Im Fokus der Qualitätstests (Test-Ausgabe 8/2024) standen 18 Geschirrspüler, darunter acht voll- und fünf teilintegrierbare 60 Zentimeter breite Geschirrspüler in Standardhöhe sowie vier voll- und ein teilintegrierbarer XXL-Geschirrspüler.