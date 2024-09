Neues Portfolio an modernen Vernetzungslösungen

IFA 2024: devolo sorgt für mehr Konnektivität und starkes WLAN

Multimedia | 1 | | Julia Jamy | 03.09.2024

Auf der IFA 2024 präsentiert der Aachener Netzwerk-Experte u.a. sein neues Powerline-Flaggschiff devolo Magic 2 WiFi 6 next. (© devolo)

Am kommenden Freitag öffnet die IFA ihre Jubiläums-Pforten. Auch devolo ist mit dabei und präsentiert sein neues Portfolio an modernen Vernetzungslösungen. Highlights sind der neue 5G-Router sowie der Powerline-Adapter Magic 2 WiFi 6 next. Abgerundet wird das Produkt-Update mit schnellen WLAN-Sticks und Ethernet-Switches.

Wenn der Internetanschluss ausfällt und kein schnelles Festnetz-Internet verfügbar ist, schafft der neue 5G-Router WiFi 6 Router 3600 5G LTE von devolo Abhilfe. Neben 5G unterstützt er ebenso 3G und 4G Mobilfunk. Zudem verfügt er über vielfältige Anschlussmöglichkeiten: Zusätzlich zu WLAN 6 mit einem Topspeed von bis zu 3.600 Mbit/s ist der devolo 5G-Router auch mit einem 2,5-Gbit/s-Port und einem 1-Gbit/s-Port ausgestattet. Per FXS-Port lässt sich zudem ein analoges Telefon anschließen. Die Bedienung erfolgt über die kostenlose devolo Home Network App (Android, iOS) und eine komfortable WebUI. Der 5G-Router von devolo wird Ende des Jahres zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 399,00 Euro erhältlich sein.

Neues Powerline-Flaggschiff

Das neue Powerline-Flaggschiff devolo Magic 2 WiFi 6 next ermöglicht nach eigenen Angaben WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3.000 Mbit/s – ein Performance-Plus von fast 50%. Via Powerline leiten die Adapter das Internetsignal über die Stromleitung mit bis zu 2.400 Mbit/s. Ausgestattet mit Mesh-Technologie entstehe ein stabiles, reichweitenstarkes und schnelles WLAN im ganzen Zuhause. An zwei Gigabit-Ports können Endgeräte zudem per Ethernetkabel angeschlossen werden. Der neue devolo Magic 2 WiFi 6 next wird Ende des Jahres als Einzeladapter (UVP: 189,90 Euro), als Starter Kit (UVP: 249,90 Euro) und Multiroom Kit (UVP: 429,90 Euro) erhältlich sein.

Außerdem präsentiert der Hersteller den devolo WiFi 6 Stick nano (USB 2.0) und WiFi 7 Stick (USB 3.0). Damit beschleunigen die Aachener Netzwerk-Experten das WLAN älterer Computer und Notebooks. Die Installation sei besonders einfach: USB-Adapter einstecken und direkt lossurfen. Beide WLAN-Sticks werden Ende des Jahres verfügbar sein. Die UVPs werden zum Launch bekanntgegeben.

Noch mehr Anschlüsse

Immer mehr Endgeräte sind auf eine stabile und schnelle Internetverbindung angewiesen. Das wird vor allem dann zur Herausforderung, wenn diese Verbindung kabelgebunden hergestellt werden soll. Die neuen devolo Ethernet-Switches bringen mit jeweils acht beziehungsweise 16 Ports viele Endgeräte kabelgebunden ins Internet. Beide Switches unterstützen aktuelle IEEE802.3-Standards für die Datenübertragung mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Die neuen devolo Switches kommen Ende des Jahres zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro beziehungsweise 69,99 Euro in den devolo Online-Shop.