„Minimalismus trifft Funktionalität“

Neu: Kenwood „Go Collection“

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 03.09.2024

Kenwood stellt die neue „Go Collection“ vor – „die perfekten Küchenhelfer für kompakte Küchen“, wie der Hersteller sagt. Es handelt sich um Küchenmaschinen und Handmixer, die sich kompakt, leistungsstark, platzsparend und stylisch präsentieren.

Nach dem Erfolg der Kenwood MultiPro Go Kompakt-Küchenmaschine erweitern jetzt die Kenwood Go Küchenmaschine und der QuickMix Go Handmixer die Serie, wobei die neuen Modelle „neue Maßstäbe für Küchen, in denen Raum ein kostbares Gut ist, setzen“ sollen, wie Kenwood sagt.

Die Go Küchenmaschine hat einen leistungsstarken 800-Watt-Motor. „Sie beeindruckt durch ihre Fähigkeit, den Teig für bis zu 48 Cupcakes, zwei mittelgroße Brote, Pizza für vier Personen oder sogar eine zweistöckige Torte mühelos zuzubereiten“, so Kenwood. Trotz ihrer starken Leistung bleibt sie mit einer Höhe von nu

r 30 cm kompakt genug, um in jeden Schrank oder jede Schublade zu passen. Das Modell hat ein robustes Metallgehäuse, eine 4-Liter-Edelstahlschüssel sowie durchdachte Details, wie zB. der drehbare Spritzschutz. Außerdem erfolgt die Bedienung der Kenwood Go Küchenmaschinen erstmal von vorne, anstatt von der Seite – „damit ist das Modell noch platzsparender und einfacher in der Handhabung“, sagt Kenwood.

Die Serie wird durch den QuickMix Go Handmixer ergänzt, der mit einem kraftvollen 350-Watt-Motor aufwartet. Kenwood sagt: „Dieser Handmixer kombiniert Leistung mit Funktionalität: Das intelligente All-in-One- Aufbewahrungssystem hält Gerät, Schneebesen, Teighaken und Kabel ordentlich an einem Ort und sorgt für eine schnelle und einfache Aufbewahrung. Die intuitive Benutzeroberfläche mit fünf Geschwindigkeitsstufen und einer langsamen Startfunktion ermöglicht präzises Mixen und perfekte Ergebnisse.“

Stylisch & durchdacht

Die Kenwood Go Collection überzeugt in den modernen Farben Storm Blue und Red Clay. Alle Geräte sind so konzipiert, dass sie in eine tiefe Küchenschublade oder einen Standardschrank (30 cm Höhe) passen. Praktische Tragegriffe sollen das einfache Transportieren der Geräte zwischen Arbeitsplatte, Regal, Schrank oder Schublade ermöglichen. Die durchdachten, platzsparenden Aufbewahrungslösungen sorgen dafür, dass alle Teile ineinanderpassen und stets griffbereit sind. Vereinfachte, Benutzeroberflächen sollen zudem die Zubereitung diverser Gerichte erleichtern.

Kenwood sagt: „Ob in einer kleinen Stadtwohnung oder einem großzügigen Zuhause – die neue Go Collection bietet exzellente Leistung und praktisches Design, das perfekt auf die Anforderungen moderner Küchen abgestimmt ist.“

Kenwood Go Küchenmaschine KZM35.000RD, 299,99 Euro UVP

Kenwood Go Küchenmaschine KZM35.000GY, 299,99 Euro UVP

Kenwood Quick Mix Go Handmixer HMP40.000RD, 49,99 Euro UVP

Kenwood Quick Mix Go Handmixer HMP40.000GY, 49,99 Euro UVP