„Vielfältiger Alleskönner“

„Sehr gut“ für B 1800 PowerBlender Set von CASO Design

Kleingeräte | 0 | Unter der Lupe | Stefanie Bruckbauer | 03.09.2024

Das deutsche ETM Testmagazin hat in der aktuellen Ausgabe 08/2024 unterschiedliche Standmixer auf den Prüfstand gestellt und das B 1800 PowerBlender Set von CASO Design mit „sehr gut“ bewertet.

Standmixer zählen zu den Allroundern der Küchenkleingeräte und finden sich in jeder gut sortierten Küche. Das ETM Testmagazin hat in der aktuellen Ausgabe verschiedene Standmixer-Modelle getestet und das B 1800 PowerBlender Set von CASO Design mit der Bestnote „sehr gut“ bewertet.

Der Design Standmixer im Edelstahlgehäuse verfügt über einen leistungsstarken 1800 Watt-Motor mit einer stufenlos wählbaren Drehzahl von bis zu 28.000 U/min und ein robustes 6-fach-Messer mit goldener Titanbeschichtung. „So püriert der B 1800 PowerBlender Früchte und Gemüse im Handumdrehen, liefert mühelos Crushed Ice oder zerkleinert Kaffeebohnen und Nüsse“, beschreibt CASO.

„Da man die Wahl aus gleich 9 Geschwindigkeitsstufen hat, lässt sich die Geschwindigkeit der Messer feinstufig an die Beschaffenheit verschiedener Lebensmittel anpassen“, urteilt das ETM Testmagazin. Darüber hinaus finden sich noch vier Tasten, über die sich eines der drei Automatikprogramme starten und die Pulse-Funktion verwenden lässt. Der Design Mixer biete damit ein deutlich größeres Funktionsspektrum als andere Geräte im Test und punkte zusätzlich mit einer leichten Bedienbarkeit. „All dies gestaltet sich völlig mühelos; der Standmixer lässt sich intuitiv bedienen, sodass man nicht in die Bedienungsanleitung schauen muss“, so das Urteil.

Umfangreiches Zubehör

Auch das umfangreiche Zubehör – unter anderem eine Mix & Go-Trinkflasche, ein Stößel und ein Zerkleinerer – überzeugte die Tester. „Dank des im Lieferumfang inbegriffenen Zerkleinerers werden gerade beim Mahlen großartige Ergebnisse erzielt: Pfeffer wird in kürzester Zeit zu gleichmäßig-feinem Pulver gemahlen.“ Auch das Crushed Ice- und das Smoothie-Programm leisten gute Dienste. „Harte Zutaten stellen ebenso wenig ein Problem dar, sodass sich etwa auch ansprechende Mandelmilch zubereiten lässt“, so die ETM-Tester.

Ein zusätzliches Plus sehen diese in der leichten Reinigung aller Teile des Mixers – keine Selbstverständlichkeit im Testumfeld und „eine nicht zu unterschätzende Annehmlichkeit.“

Das Fazit

Das Fazit der ETM-Testredaktion lautet wie folgt: „Das B 1800 PowerBlender Set ist ein hochwertiger Standmixer mit viel Zubehör, mit dem sich dank des 1,75 l fassenden Mixbehälters große Mengen an Speisen gleichzeitig optimal verarbeiten lassen.“

Das CASO B 1800 PowerBlender Set, mit der Artikel-Nr. 3618, ist zu einer UVP von 149,99 Euro erhältlich.