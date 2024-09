„Marktanteilszuwächse bei Stückzahl und Verkaufswert“

Hisense Gorenje Austria: Stark im Cooling-Bereich

04.09.2024

Hisense Gorenje Austria kann sich über ein erfolgreiches Jahr im Cooling-Bereich freuen, wie das Unternehmen informiert. Konkret konnte Hisense Gorenje Austria laut einer aktuellen Analyse Marktanteile dazugewinnen. „Mitverantwortlich für diesen Trend sind das erhöhte Konsumenten-Interesse an Multi-Door-Lösungen sowie Energieeffizienz als wichtiges Kaufkriterium“, erklärt GF Andreas Kuzmits.

„Laut den neuesten, umfragebasierten Zahlen untermauerte Hisense Gorenje Austria seine Position als heimische Nummer eins im Segment der freistehenden Kühl- und Gefriergeräte. Mit nunmehr 23,2% (Stück) baute das österreichische Tochterunternehmen der Hisense Europe Group die Position als beliebtester Hersteller in Österreich noch einmal aus – 18,9% bringen nun auch in der Kategorie Verkaufswert die Topposition“, so Hisense Gorenje Austria in einer Aussendung.

Einen großen Anteil am Aufwärtstrend habe die PureFlat-Smart-Serie mit dem Modell RQ760N4IFE, das im Jahresverlauf 2024 „das meistverkaufte Multi-Door-Modell in Österreich“ war, wie Kuzmits ausführt. „Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat viel Zeit und Mühe investiert, um ein Gerät zu kreieren, das zukunftsweisende Technologie, ein hochmodernes und trotzdem neutrales Design und ein absolut faires Preis-Leistungs-Verhältnis verbindet.“

Mit dem RQ760N4IFE wird der Kühlschrank zum Kommunikationszentrum in der Küche: Der integrierte Touchscreen kann als Verwaltungstool für die gelagerten Lebensmittel, als Einkaufsliste oder zum Informationsaustausch genutzt werden. Das 577-Liter-Gerät lässt sich mit dem Smartphone verbinden und kann auf diesem Weg gesteuert werden. Und auch auf die grundlegenden Cooling-Funktionen wird großer Wert gelegt – „unter anderem mit antibakteriellem Schutz, besonders schnellem Einkühlen und Einfrieren von Lebensmitteln (‚Super Cool‘ bzw. ‚Super Freeze‘), ‚Total No Frost‘ zur Vermeidung jeglicher Eisbildung und der flexiblen Nutzung eines Kühlschrankbereichs als Kühl- oder Gefrierzone mit dem Feature ‚My Fresh Choice‘.“

Gorenje punktet mit geringem Energieverbrauch

„Vor allem die Flexibilität ist den Kunden zunehmend wichtig, das zeigen die Gespräche mit unseren Groß- und Fachhandelspartnern. Darüber hinaus ist die Energieeffizienz im Cooling-Bereich ein immer bedeutenderes Kaufkriterium“, berichtet Kuzmits.

Auch mit den Gorenje-Produkten decke Hisense Gorenje Austria beide Bedürfnisse ab, wie der GF betont. „Mehrere Modelle der Serien G600 und G800 verfügen über sogenannte ConvertActive-Zonen – das Gefrierfach kann hier per Knopfdruck in ein zusätzliches Kühlfach oder eine ZeroZone zur Aufbewahrung von frischem Fisch, Fleisch oder Meeresfrüchten umgewandelt werden.“

In puncto Nachhaltigkeit sticht die freistehende Kühl-Gefrier-Kombination NRK620AAXL4 heraus, die sich in der bestmöglichen Energieeffizienzklasse A befindet. „Gorenje hat sich dank seiner energiesparenden Geräte schon zur erfolgreichsten Waschmaschinen-Marke in Österreich entwickelt. Im Cooling-Segment setzen wir diesen Weg konsequent fort“, unterstreicht Kuzmits.

Ausblick: Noch mehr Volumen, noch mehr Effizienz, noch mehr Technologie

Indes laufen in der Hisense-Gorenje-Konzernzentrale die Vorbereitungen auf das Jahr 2025 bereits auf Hochtouren. Neben Design-Neuheiten will man die Kunden mit noch mehr Volumen überzeugen, das durch schlanke Gehäuse und erhöhte Kühl-Gefrier-Kombigeräte erzielt werden soll. An einer weiteren Optimierung der Energieeffizienz wird ebenso gearbeitet, wie an neuen Smart-Funktionalitäten.

Abschließend sagt Andreas Kuzmits: „Besonders gespannt darf man auf neuartige Frischhalte-Technologien sein. Eine Vakuum-Lade, VitaLIght, also das Einstellen verschiedener LED-Licht-Frequenzen, sowie eine FreshZone mit Feuchtigkeitsmembranen – all das wird in zukünftigen Hisense- und Gorenje-Modellen eine wichtige Rolle spielen.“