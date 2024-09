„There is no place #LikeABosch“

IFA: Bosch stellt das Zuhause-Gefühl in den Mittelpunkt

Kleingeräte Hausgeräte | 1 | | Dominik Schebach | 04.09.2024

Den Messeauftritt auf der IFA hat Bosch unter das Motto „There is no place #LikeABosch. Welcome Home.“ gestellt.

Für das 100jährige Jubiläum der IFA betont Bosch das Zuhause und das damit einhergehende Gefühl von Ruhe und Nachhaltigkeit. Auf der IFA präsentiert Bosch seine neuen Produkte daher dieses Jahr unter dem Motto „There is no place #LikeABosch. Welcome Home.“ Denn – so die Botschaft – Bosch Hausgeräte machen es dank innovativer Technik den Menschen einfach, gesünder und umweltbewusster zu leben.

Zu den Highlights, die Bosch in diesem Jahr präsentiert, gehören neue Backöfen der Serie 6 und 4 mit Air Fry und Dampfunterstützung, Neues aus der Green Collection, der Standmixer VitaPower Serie 6 und die BetterFood App. Bei der Wäschepflege helfen die neuen Waschmaschinen von Bosch und der neue Mikroplastikfilter dabei, die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. Und bei der Bodenpflege hilft der Akku-Staubsauger Unlimited 10 mit der patentierten MicroClean Technology.

Gesünder Kochen

Ein wichtiger Faktor beim Wohlfühlen ist die eigene Gesundheit. Sich gesund zu ernähren, das soll mit Hilfe der richtigen Hausgeräte ganz unkompliziert gelingen. Die neuen Backöfen der Serie 4 und Serie 6 von Bosch überzeugen mit Air Fry und Dampfunterstützung. Die Heizart Air Fry macht die gesündere Zubereitung frittierter Gerichte ganz einfach. Und mit der Dampfunterstützung gelingen Brote, Braten und weitere Gerichte. Bonus für die Umwelt: Alle Backöfen der Serie 4 und Serie 6 von Bosch verfügen über die Energieeffizienzklasse A+.

Volle Power für einen gesunden Lebensstil heißt es dann beim Standmixer VitaPower 6 von Bosch. Mit 1.800 Watt und bis zu 45.000 Umdrehungen pro Minute bietet er die maximale Leistung Made in Europe. Der VitaPower Serie 6 sorgt für beste Ergebnisse beim Pürieren, Zerkleinern und Mixen sowie für samtige Konsistenzen auch bei harten Zutaten. Und für unterwegs? Der Mixer erkennt die ToGo-Flasche und passt die Automatikprogramme an.

Besser essen mit Bosch BetterFood

Die Bedeutung von Software nimmt auch in der Hausgeräte-Branche zu: Wer auf der Suche nach genussvoller und gesunder Koch-Inspiration ist, für den ist die neue Bosch BetterFood App eine genauere Betrachtung wert. Die kostenfreie Rezepte-App unterstützt bei der bewussten und nachhaltigen Ernährung im Alltag. Wird in der App der bevorzugte Ernährungsstil hinterlegt, werden alle Rezepte automatisch auf diese Vorlieben und Bedürfnisse angepasst. Die App bietet zudem Nährstoff-Bewertungen auf den ersten Blick, detaillierte Nährwertinfos pro Rezept sowie die optimalen Einstellungen für vernetzte Hausgeräte.

Maximale Effizienz

Auch bei der Wäschepflege will Bosch stressfreies und nachhaltiges Arbeiten ermöglichen. Dazu helfen die neuen Waschmaschinen der Serie 6 und Serie 8, bei jedem Waschgang Energie, Wasser, Strom und Waschmittel zu sparen und verringern zudem Mikroplastik im Abwasser. Auf der IFA mit dabei: der Bosch Energiesparweltmeister. Die Waschmaschine WGB244AW0 der Serie 8 ist ganze 50% sparsamer als Energieeffizienzklasse A. Ebenfalls neu ist die Waschmaschine Serie 6 BiThermic. Sie nutzt vorgeheiztes Wasser, um während des Waschvorgangs Energiekosten einzusparen. Und wer bei der Wäschepflege außerdem Mikroplastik auf ein Minimum reduzieren möchte, kann den neuen Mikroplastikfilter von Bosch nutzen. Dieser kann an jede Waschmaschine sowie jeden Waschtrockner angeschlossen werden und hält laut Bosch bis zu 97% des Mikroplastiks zurück. Der selbstreinigende Filter kann laut Hausgerätemarke zuverlässig für eine Vielzahl an Waschzyklen genutzt werden, bevor eine manuelle Reinigung nötig ist.

Bosch Unlimited 10

Mit Bosch wird aber nicht nur die Wäsche sauber. Bei der Bodenpflege setzt der neue Akku-Staubsauger Unlimited 10 neue Maßstäbe. Er saugt mit der von Bosch patentierter MicroCleanTM Technology. Die patentierte MicroClean Düse entfernt jede Art von Staub und Schmutz auf allen Böden. Ob es wirklich sauber ist, weiß der MicroClean Sensor und der MicroClean Ring bestätigt, wenn die Oberfläche perfekt gereinigt ist. Dank Staubkomprimierung muss die Staubbox bis zu 50% seltener geleert werden.