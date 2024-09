„Say hi to intelligence“

IFA: Siemens setzt auf künstliche Intelligenz

Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 04.09.2024

Siemens iQ700 Backrohr mit Gerichteerkennung.

An den Pressetagen im Vorlauf der IFA präsentieren die Hersteller ihre IFA-Neuheiten. Bei BSH Hausgeräte macht in dieser Hinsicht Siemens den Auftakt. Unter dem Motto „Say hi to intelligence“ präsentiert Siemens auf der Jubiläums-IFA Neuheiten, die das Leben vereinfachen sollen. Dazu rückt Siemens Künstliche Intelligenz, innovative Technologien sowie Design und Vernetzung in den Mittelpunkt.

Geht es nach Siemens so sorgen Intelligente Technologien und KI zunehmend dafür, dass man nun nicht mehr viel wissen und beherrschen muss, um gut zu kochen, gepflegt auszusehen oder zum Klima- und Umweltschutz beizutragen. Als führende Marke beim Einsatz von KI in der Küche zeigte Siemens beim 100jährigen Jubiläum der IFA u.a. die jüngste Version seines iQ700 Backofen mit Gerichterkennung. Gegenüber dem Modell des Vorjahres wurde das Anwendungsspektrum verdoppelt: Dank künstlicher Intelligenz und integrierter Kamera erkennt der Backofen mittlerweile 80 Gerichte und Anwendungsfälle automatisch und stellt die optimale Zubereitungsmethode ein. Weitere Einsatzgebiete für KI sind der Bräunungssensor, der Krusten von Brot, Pizza oder Croissants genauso braun oder golden abliefert, wie gewünscht und das intelligentProgram des Siemens Geschirrspülers, der sich durch Lernen an die Erwartungen seiner Besitzer anpasst.

Daneben setzt Siemens auf Vernetzung, Sensorik, kluge Programmautomatiken und durchdachtes Design zur Vereinfachung der Abläufe in der Küche. So erleichtern die neuen iQ500 Backöfen dank Dampfunterstützung, airFry und Backofenassistent die Arbeit in der Küche. „Rundum sorglos“ heißt es auch bei den iQ500 inductionAir Plus Kochfeldern mit eingebautem Dunstabzug. Zum einen behält ihre Glaskeramik dank kratzresistenter diamondProtect Oberfläche länger den makellosen Glanz. Zum anderen verfügt der Muldenlüfter als erster auf dem Markt über eine Temperatursteuerung, womit Zufallsergebnisse beim Kochen der Vergangenheit angehören sollten.

Für heiße Sommer und reine Gewässer

Beim Kühlen stellt das neue iQ700 French-Door Kühlgerät Rekorde auf: Mit bis zu 5 Kilogramm Eis pro Tag liefert sein Eis- und Wasserspender mehr Abkühlung als jeder andere Eisspender in Europa. Ein Novum in der Siemens Wäschepflege stellt inzwischen das Anti-Mikroplastik-Programm dar. Es verringert die Mechanik durch intelligente Programmsteuerung und reduziert so das Ausspülen von Mikroplastik aus dem Gewebe laut Hersteller um bis zu 30%. Ergänzt wird dies durch den neuen Mikroplastikfilter, der mit allen – auch bereits in den Haushalten installierten – Siemens Waschmaschinen kombiniert werden kann. Einfach den Ablaufschlauch anschließen und für bis zu 97% weniger Mikroplastik im Abwasser sorgen.

Intelligente Küche als Star

Und natürlich darf bei einem IFA Auftritt ein abwechslungsreiches Showprogramm nicht fehlen: Dafür sorgen am Stand in der Halle 1.1 auf der Berliner Messegelände die #friendsofsiemens für Entertainment. Allen voran wird der Wiener Star-Koch Alexander Kumptner – bekannt aus „The Taste“ und anderen TV-Shows zeigen, wie unkompliziert Spitzenküche sein kann. Mit Jo Semola weiht einer der bekanntesten „Brotfluencer“ des Landes Besucher in die Geheimnisse von selbstgebackenem Sauerteigbrot, Brötchen und Co. ein. Wer neugierig ist, wie die Intelligente Küche von Siemens im Zusammenspiel funktioniert, kann bei Torsten Kluske und Michael Hegendörfer vorbeischauen. Der beliebte Foodblogger wollen gemeinsam mit dem Produktexperten live demonstrieren, was durch Vernetzung, KI, Technologie und Design alles „easy“ von der Hand geht. Und auch TV-Koch Kevin von Holt wird in seinen Kochshows vorführen, wie die Produktneuheiten und Features zu mehr Einfachheit beim Kochen und zu einem perfekten Ergebnis beitragen.