„Ein OLED-TV, der diesen Namen wirklich verdient"

Metz präsentiert neues OLED-Flaggschiff auf der IFA 2024

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 04.09.2024

Der Metz Classic PRIMUSE zeichnet sich vor allem durch sein außergewöhnliches Bild und überragenden audiophilen Klang aus. (© Metz Consumer Electronics GmbH)

Auf der diesjährigen IFA wird Metz mit dem Metz Classic PRIMUS sein neuestes Flaggschiff-Modell und den ersten Metz Classic OLED-TV in der Größe 77 Zoll präsentieren. Ausgestattet mit einem ästhetischen Design besticht der Metz PRIMUS vor allem durch sein erstklassiges UHD META-OLED-Display.

Zum 100-jährigen Jubiläum der IFA hat Metz seinen Stand 201 in Halle 23b gegenüber dem Vorjahr noch einmal deutlich vergrößert. Darüber hinaus geht das Unternehmen mit besonderen Highlights in Berlin an den Start. So präsentiert Metz auf seinem Stand die nächste Generation seiner exklusiven Metz-Geräteplattform. Diese überzeuge weiterhin mit Metz-eigenem Betriebssystem und bringt zahlreiche verbesserte Funktionen wie HDMI 2.1, HbbTV 2.0.3, Dolby AC-4-Unterstützung, CI+ 1.4.4 mit ECP und vieles mehr. Zudem führt das Unternehmen auf der IFA bereits die ersten Serienmodelle ein, die mit der neuen Plattform ausgestattet sind.

Metz Classic Primus

Anlässlich des 100-jährigen IFA-Jubiläums präsentiert Metz mit dem Primus sein neuestes Flaggschiff-Modell und den ersten Metz Classic TV in der beeindruckenden Größe 77 Zoll überhaupt. Der Metz PRIMUS besticht mit einem erstklassigen UHD META-OLED-Display der neuesten Generation mit 77 Zoll / 195 cm Bildschirmdiagonale und unterstützt sämtliche moderne HDR-Standards. Zudem wartet der PRIMUS auch mit einem neuen außergewöhnlichen und audiophilen Soundsystem in Manufakturqualität mit 120 W-Musikleistung auf und verfügt über ein nach vorn gerichtetes Lautsprechersystem.

Zudem verfügen die Fernseher über die vollständige Metz Premium-Ausstattung wie das beliebte Metz-eigene Tri-Star-Bediensystem sowie ein Twin-Multi-Tuner mit Digitalrekorder. Wie alle Metz Classic TV-Geräte wird der Metz Classic PRIMUS 77 vollständig in Deutschland entwickelt und produziert. Die Auslieferung des neuen Metz Classic-Flaggschiffs ist für das Frühjahr 2025 geplant.