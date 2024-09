Für jeden Geschmack was dabei

Neue Range an Smartwatches von Hama

04.09.2024

Die neuen Smartwatches sind in unterschiedlichen Displaygrößen und Formen erhältlich. (© Hama)

Hama erweitert seine Produktlinie um neue Smartwatches, darunter die Modelle 6010, 7000 und 7010. Alle drei Versionen sind wasserdicht und verfügen über die klassischen Eigenschaften wie das Tracken hundert verschiedener Sportarten, Telefon- und Nachrichtenfunktion sowie Sprachassistent- und Musiksteuerung. Auch die Analyse von Schlaf sowie verschiedener Gesundheitsdaten, Schritten und Kalorien gehört dazu.

Die neuen Smartwatches verfügen zwischen sechs und acht Tagen Akkulaufzeit. Da Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, hat man bei den neuen Modellen die Wahl zwischen unterschiedlichen Displaygrößen und Formen wie etwa einem eher sportlichen Äußerem in Blau, Rosé oder Schwarz (6010), einem mehr Design in Gold-Weiß (7000) oder einer Uhr in klassischem Anthrazit (7010).

Die beiden letzteren Smartwatches sind beide mit je einem AMOLED-Display ausgestattet und haben zusätzlich eine automatische Aktivitätserkennung integriert. Die 6010 und die 7010 verfügen sogar über eingebautes GPS auch ohne Smartphone und bieten zudem verschiedene Laufkurse zur Auswahl.

Im Handel kosten die Uhren zwischen 80 und 100 Euro.

Smartwatch „6010“, schwarz; UVP 79€

Smartwatch „6010“, rosé; UVP 79€

Smartwatch „6010“, blau; UVP 79€

Smartwatch „7000“, gold-weiß, UVP 89€

Smartwatch „7010“, anthrazit; UVP 99€