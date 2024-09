IFA 2024: Panasonic kündigt 12 neue Produkte an

Panasonic kündigt 12 neue Produkteinführungen an, um das 100-jährige Jubiläum der IFA stilvoll zu feiern, darunter die Panasonic Premium TVs. Der Hersteller gibt die Zusammenarbeit mit Platige, einem Kreativunternehmen mit Sitz in Polen, bekannt. Die Partnerschaft zielt nach eigenen Angaben darauf ab, die Präzision der OLED-Fernseher von Panasonic als Referenz zu nutzen, um die höchste Wiedergabetreue für die Animationen, visuellen Effekten und anderen kreativen Arbeiten von Platige zu gewährleisten.

2024 TV-Lineup

Die Ankündigung folgt auf das im Frühjahr vorgestellte 2024 TV-Lineup mit dem Flaggschiffmodell Z95A. Die neuen Modelle des Panasonic-TV-Sortiments sind jetzt mit integriertem Fire TV und den Premium-Funktionen von Panasonic ausgestattet. Die Zusammenarbeit mit Amazon ist laut dem Hersteller ein wichtiger Meilenstein, um den Zuschauern die Möglichkeit zu eröffnen, gleichzeitig Inhalte über den Fernseher zu genießen und Smart Home-Funktionen zu nutzen. Zu den Premium-Features von Panasonic gehören Fortschritte in der OLED-Technologie und Smart-TV-Funktionen, darunter die Master OLED Ultimate-Panels, der HCX Pro AI-Prozessor MKII und der Penta Tuner für flexible Empfangsmöglichkeiten. Neben Satelliten-, Kabel- und Antennenempfang unterstützt der Penta Tuner auch den Empfang über das Internet (IPTV) und das Heimnetzwerk (TV>IP). So können Fernseher unabhängig von einer Antennensteckdose aufgestellt und Programme in jedem Raum ohne zusätzlichen TV-Anschluss geschaut werden.

Party Speaker

Ausgestattet mit integrierten Lichteffekten und einem eingebauten Akku verwandeln der BMAX10 und der BMAX5 jeden Ort in eine Party. Der BMAX10 liefert 150W reine Power und verfügt über zwei 14-cm-Tieftöner, zwei Hochtöner und zwei Bassreflexöffnungen . Für Bassliebhaber gibt es sogar einen Bass Boost. Der kleinere BMAX5 verfügt über einen einzelnen 14-cm-Tieftöner und Bassreflexöffnungen mit zwei Hochtönern, die eine Leistung von 75W liefern. Beide Lautsprecher sind Bluetooth-kompatibel und können für Karaoke mit Smart TVs verbunden oder dank der separaten Buchsen direkt an Gitarren oder Mikrofone angeschlossen werden.