„Vernetzte Welt für alle“

IFA: Samsung will AI zugänglicher machen

Multimedia Hausgeräte | 0 | | Dominik Schebach | 05.09.2024

Samsung präsentiert auf der IFA seine Vision vom Einsatz künstlicher Intelligenz im Alltag.

Zum 100jährigen Jubiläum der IFA präsentiert Samsung u.a. zwei neue Projektoren aus der Reihe The Premiere. Aber vor allem zeigt der Elektronikkonzern seine Vision von „AI For All“ und wie künstliche Intelligenz dabei helfen kann, das Leben der Nutzer zu erleichtern.

„Seit unserer Präsentation auf der IFA im letzten Jahr haben die Diskussionen rund um AI stark zugenommen“, sagte Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe bei seiner Keynote. „Wir bei Samsung sind stolz darauf, AI1 zugänglicher und verständlicher zu machen und zu zeigen, wie sie das Leben vereinfachen kann, anstatt es zu verkomplizieren. Wir glauben, dass AI wie eine Vielzahl helfender Hände agieren sollte, die die Bedürfnisse ihrer Nutzerinnen und Nutzer erfüllen. Unsere AI-gestützten Produkte geben den Menschen mehr Zeit, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die ihnen wichtig sind.“

Samsungs Vision „AI for All“ umfasst bereits ein breites Spektrum an AI-fähigen Produkten, von Mobil- über Haushaltsgeräte bis hin zu Home-Entertainment-Systemen. Das Unternehmen erwartet, dass bis Ende 2024 200 Millionen AI-fähige Galaxy-Geräte im Einsatz sein werden. Dabei sei es zentral, dass sich die AI-Funktionen an die Lebensgewohnheiten der Nutzer anpassen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Umwelt unterstützen. Der Hersteller selbst setzt dazu auf sein wachsendes SmartThing-Ökosystem, das eine nahtlose Steuerung und Verwaltung aller integrierten Geräte im Haushalt ermöglichen soll. Wie allerdings eine aktuelle Studie von Samsung zeigt, haben nur 15% der Nutzer ein Verständnis davon, wie sie AI im Alltag einsetzen können. Gleichzeitig suchen aber zwei Drittel der Konsumenten nach Möglichkeiten, im Alltag mehr Zeit für sich selbst frei zu machen.

AI Meets You

Daneben setzt Samsung auf AI, wenn es um die Verbesserung und Personalisierung von Unterhaltungserlebnissen geht. Dazu stellt der Konzern auf der IFA 2024 die Projektoren The Premiere 7 und 9. Diese bringen Lasertechnologie, 4K-Auflösung und immersiven Sound auf Screens bis zu 130 Zoll. Sie verfügen über AI-gestützte Technologien wie Upscaling, das Inhalte auf 4K-Qualität hochrechnet, und Vision Booster, welche Helligkeit und Kontrast für eine optimale Darstellung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen anpasst.

Samsung kündigte außerdem eine limitierte Edition des Samsung Music Frame in Zusammenarbeit mit “Wicked“ von Universal Pictures an. Der smarte Lautsprecher im Bilderrahmen Design wurde Anfang des Jahres auf den Markt gebracht. Mit den eingebauten Woofern und der intelligenten Dolby Atmos-Technologie im Inneren passt sich der Music Frame intelligent an die Raumakustik an. Der limitierte Wicked Music Frame wird mit zwei Filmbildern und einem exklusiven Bild geliefert.

Energiesparen

Zusätzlich will Samsung AI einsetzen um Energieeffizienz von Hausgeräten zu verbessern, was wiederum die Mission des Unternehmens, „Net Zero“ bis 2050, unterstützen soll. So hat Samsung in Berlin die Einführung der Bespoke AI Laundry Combo in Europa angekündigt. Die All-in-One-Waschmaschinen- und Trocknerkombination spart nicht nur Platz, der Waschrockner erfüllt zudem beim Waschen, wie auch beim Trocknen die höchsten Anforderungen bezüglich der Energieeffizienz. So übertrifft das Gerät laut Samsung im Waschgang die Anforderungen an die Energieeffizienzklasse A um 20%, und auch der kombinierte Wasch- und Trockengang erfüllt die Klasse A. Möglich ist dies durch die fortschrittliche Wärmepumpentrocknungstechnologie, die die Kleidung schnell, schonend und effizient bei niedrigeren Temperaturen trocknet.