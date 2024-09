Zukunftsweisende Technologien in den Innovationsbereichen Küche, Wäschepflege und Raumpflege

AEG zeigt auf der IFA „die beste Küchenlinie aller Zeiten“ und mehr

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 06.09.2024

Die Electrolux Group präsentiert auf der IFA 2024 in Berlin zukunftsweisende Technologien in seinen drei Innovationsbereichen Küche, Wäschepflege und Raumpflege. Unter der Premium-Marke AEG stellte das Unternehmen „den größten Küchenlaunch aller Zeiten“ vor, der erstmals auch KI-unterstütztes Kochen beinhaltet.

„Es gibt keinen besseren Ort als Berlin – die Geburtsstadt von AEG, wo vor fast 140 Jahren alles begann – um unsere bisher größte und beste Küchenlinie auf den Markt zu bringen“, sagt Anna Ohlsson-Leijon, CEO Business Area Europe APMEA & Group Executive VP, Electrolux Group. „Die neue AEG Küchenlinie wurde entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach Premium-Erlebnissen auf dem heutigen Markt zu begegnen. Und sie kommt genau zum richtigen Zeitpunkt: Die Verbraucher suchen zunehmend nach hochwertigen, individuellen und nachhaltigen Lösungen, wenn sie zu Hause kochen – und unser neues Sortiment bietet genau das.“

„Die bisher bedeutendste Kücheneinführung von AEG“

Die neue AEG Küchenlinie umfasst Lösungen in jeder Produktkategorie, darunter Backöfen, Kochfelder, Abzugshauben, Kühlgeräte und Geschirrspüler. Die neue Produktreihe wurde für Konsument entwickelt, die ihre Kochfähigkeiten weiterentwickeln möchten. Sie ist ausgestattet mit „intelligenter“ Technologie, darunter, in Kombination mit der AEG App, der KI-Rezept-Assistent, eine neue innovative Funktion, die entwickelt wurde, um Verbraucher beim Ausprobieren neuer Rezepte zu helfen, ihren Backofen optimal zu nutzen.

Studien zeigen, dass 80 % der Menschen online nach Rezepten suchen und viele unsicher sind, wie sie ihren Backofen effektiv nutzen können. Der AEG KI-Rezept-Assistent schließt diese Lücke. Mittels KI analysiert die smarte Funktion das gewählte Online-Rezept und schlägt die optimalen Einstellungen für den Backofen vor. Dafür ermittelt der KI-Rezept-Assistent die idealen Heizarten sowie Zeit-, Temperatur- und Dampf-Einstellungen für den Back- oder Dampfbackofen aus.

Die neue AEG Küchenlinie verfügt außerdem über das CookSmart Touch Display – eine intuitive und einfache Benutzeroberfläche vergleichbar mit einem Smartphone, die Anwender mit detaillierten Anleitungen durch jeden Schritt des Kochprozesses führt. Erstmals ermöglicht CookSmart Touch ein nahtloses Erlebnis für Öfen, Kochfelder und Einbau-Kaffeemaschinen. Die neue Funktion „Kochassistent 2.0“ bietet detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur perfekten Zubereitung eines vollständigen Gerichts und berät Nutzer zudem, welche Zubehörteile zu verwenden und welche Schritte erforderlich sind. Sowohl bei Kochfeldern als auch bei Öfen ermöglicht das CookSmart Touch Display Anwendern durch einfache und benutzerfreundliche Touch-Bedienung die volle und mühelose Kontrolle über das Kocherlebnis. Mit nur einem Fingertipp können sie die Funktionen für assistiertes Kochen aufrufen und zum Beispiel das kontrollierte Kochen von Wasser oder das Braten in der Pfanne delegieren. Die Modi Sous Vide, Koch- und Schmelzvorgängen sind ebenfalls verfügbar.

Markantes Design und energiesparende Produkteigenschaften

Die Marke AEG ist bekannt für ihr modernes und schlankes Design, und die neue Küchenserie ist da keine Ausnahme. Sie zeigt das bisher markanteste und zugleich dezenteste Design der Marke. Erhältlich in mattem und glänzendem Schwarz, zeichnen sich die Küchengeräte durch charakteristische Metallgriffe, ausdrucksstarke Zierleisten und eine verfeinerte grafische Identität aus. AEG sagt: „Diese zeitlosen Klassiker fügen sich nahtlos in jede Küche ein.“

Die neue AEG Küchenlinie setze auch neue Maßstäbe in der Ressourcenschonung, ohne dabei auf Performance zu verzichten, wie der Hersteller sagt. „So kann die neue AEG Küchenserie den CO2-Fußabdruck während der Nutzungsphase um bis zu 30 % reduzieren, da die Modelle die besten Energieeffizienzklassen aufweisen und mit verschiedenen Energiesparfunktion ausgestattet sind, wie z.B. die AEG 9000 ProAssist Dampfbacköfen mit SteamPro und Sous Vide, die durch die Vorheiz- und Restwärmefunktionen bis zu 17 % Energie sparen.“

„Wir haben viel Zeit investiert, mit unseren Konsumenten darüber zu sprechen, wie ihr ideales Kocherlebnis aussieht, wie sie sich den perfekten Küchenbereich vorstellen und wie er ihren Sinn für Stil und ihre Kochfähigkeiten widerspiegelt“, erläutert Thomas Gardner, Design Lead Product Line Taste bei der Electrolux Group. „Darüber hinaus haben wir die aktuellen Küchentrends und Entwicklungen in der Möbelindustrie sowie die Integration von Technologie in unseren Alltag eingehend analysiert. Ebenso haben wir den Trend zum Hobbykoch berücksichtigt, der ständig neue Herausforderungen sucht, um seine Kochfähigkeiten zu verbessern. All diese Erkenntnisse sind in die Konzeption der neuen AEG Küchenlinie eingeflossen.“

Führende Innovation im Bereich Wäschepflege und Raumpflege

Auf der diesjährigen IFA wird übrigens auch das neueste Sortiment an preisgekrönten, „intelligenten“ Waschlösungen der Marken Electrolux und AEG vorgestellt. Das neue Sortiment umfasst Waschmaschinen, Waschtrockner und Wäschetrockner mit energiesparenden Funktionen, die dafür sorgen sollen, dass die Wäsche länger hält und weniger Ressourcen verbraucht werden.

Im Bereich der Raumpflege-Innovationen werden sowohl AEG als auch Electrolux neue Akku-Staubsauger vorstellen, „die mehr Leistung, größere Vielseitigkeit und mühelose Benutzerfreundlichkeit bieten“, wie Electrolux verspricht.