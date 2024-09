Die neuen Braun MultiFry Modelle für gesunden Genuss

Braun im Frying-Fever

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 06.09.2024

Heißluftfritteusen stehen für gesunden Genuss. Braun bringt nun die zwei neuen MultiFry 3 Modelle HF3030 und HF3000 auf den Markt und sagt: „Diese bieten eine elegante Lösung für alle, die keine Kompromisse bei Geschmack und Gesundheit eingehen möchten.“

Braun stellt die neuen MultiFry 3 Heißluftfritteusen (HF3030 und HF3000) vor, die frischen Wind in jede Küche bringen sollen. „Dank der innovativen RealAir Technology sorgt die MultiFry 3 für einen gleichmäßigen Heißluftstrom, der Lieblingsgerichte gesund und schmackhaft zubereitet – und das mit bis zu 90 % weniger Öl im Vergleich zu herkömmlichen Fritteusen. Die Zubereitung von knusprigen Pommes, saftigem Grillhuhn und köstlichen Kuchen ist jetzt möglich, ohne auf fettige Alternativen zurückgreifen zu müssen“, beschreibt Braun.

Die neuen MultiFry 3 Modelle bieten zahlreiche Kochmöglichkeiten: Frittieren, Grillen, Braten, Toasten, Aufwärmen und noch vieles mehr. Mit einer flexiblen Temperatureinstellung von 80° bis 200°C kann die optimale Temperatur für jede Art von Rezept eingestellt werden. Die Geräte sind laut Hersteller so konzipiert, dass Mahlzeiten bis zu 50 % schneller gegart werden als in einem herkömmlichen Backofen, was wertvolle Zeit im hektischen Alltag sowie kostbare Energie spart. Die MultiFry 3 Modelle haben eine Leistung von 1.500 Watt und sind im kompakten Design. Braun sagt: „Der geringe Platzbedarf kombiniert mit leistungsstarker und gleichmäßiger Wärmeabgabe macht die Geräte ideal für Küchen mit begrenztem Raum.“

Mit dem Modell HF3030 ist es möglich, auf acht automatische Programme zurückzugreifen, mit denen sich zB. Pommes, Erdäpfel, Fleisch oder Fisch noch schneller und einfacher zubereiten lassen sollen.

Dank der spülmaschinenfesten Teile sind die MultiFry 3 Modelle sehr pflegeleicht.

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. USt.:

Braun MultiFry 3 HF3030 119,99 Euro

Braun MultiFry 3 HF3000 99,99 Euro