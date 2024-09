Editor's Choice E&W 9/2024: Im Gespräch mit Walter Köck

Wie es geht

Hintergrund | 4 | | Dominik Schebach | 06.09.2024

Vom Lehrling zum Branchenprimus: In seiner aktiven Zeit hat Walter Köck der Sparte in Wien und darüber hinaus seinen Stempel aufgedrückt. Seine Ideen, Konzepte und Visionen waren für damalige Verhältnisse revolutionär und sind heute noch immer höchst aktuell. Lesen Sie in der neuen Ausgabe der E&W über unser erfrischendes Gespräch mit dem ehemaligen Wiener Händler. Zusätzlich berichten wir in dieser Ausgabe über den Veranstalterwechsel bei den EFHT sowie die Vorbereitungen in der Branche für das Herbstevent, eine Vorstellung der E-Commerce-Lehre, einen Sinnfluencer im Mürztal sowie ein Gespräch mit Murat Yatkin.

Die Bestpreisgarantie oder der Köck-Service sind heute noch Begriffe in der Branche. Doch es sind bei weitem nicht die einzigen Ideen und Konzepte, mit denen Walter Köck die heimische Elektrohandelslandschaft nachhaltig prägte. Der gelernte Radiomechaniker schrieb (und schreibt) den respektvollen Umgang mit Menschen und Mitarbeitern stets groß, wusste schon vor fünfzig Jahren um die Bedeutung einer gesunden Life-Work-Balance und um die Gültigkeit der Devise „Speed kills”.

Mit dem Verkauf des Messegeschäfts von RX Salzburg an die Messezentrum Salzburg GmbH hat diese auch die Verantwortung für die EFHT übernommen. In der Branche will der neue Veranstalter vor allem mit Kontinuität und Stabilität punkten.

Bei den Kooperationen laufen die Vorbereitung für die EFHT auf Hochtouren. Von vollem Programm bis zu einem Feuerwerk an Neuigkeiten wird hier alles versprochen.

Im Mai 2020 wurde die E-Commerce-Lehre als Regellehrberuf eingeführt. Seither wächst die Nachfrage stetig. Wir stellen Ihnen die neue Ausbildung vor.

Für den Herbst 2024 hat die WKÖ ihren Energiemasterplan angekündigt. Wir haben beim Energie-Sonderbeauftragten Siegfried Nagl nachgefragt.

Erneuerbare & Elektrotechnik

Mit Unternehmen wie Energy3000 solar, Compleo und Elektro Mobile Deutschland (EMD) wird die Erneuerbare auf den EFHT vertreten sein und im wahrsten Sinne des Wortes für Bewegung sorgen.

Einen Ausblick bieten wir auch auf den Sonepar Partnertreff: Das Branchenevent des Elektrogroßhändlers steht im Oktober in Wien am Programm.

Hausgeräte

Auf den EFHT 2024 werden Samsung Weißware und Samsung Braunware gemeinsam auftreten. Der Fokus liegt auf Smart Home, also auf Vernetzung und KI, wobei die Handelspartner den Nutzen dieser Technologien auf der Messe mittels praktischer Anwendungsbeispiele hautnah erleben können.

Positive Impulse will die BSH Hausgeräte GmbH auf den EFHT setzen. Der Aussteller hat nicht nur eine ganze Palette an Neuigkeiten von der IFA im Gepäck, sondern will auch die Partner über die Aktionen und Unterstützungsmaßnahmen für den Herbst informieren.

Telekom

Mit seiner Familie Meins verfolgt Johann Zwing ein Herzensprojekt zur Stärkung der Regionalität und Nachhaltigkeit. Als „Sinnfluencer“ will der Steirer Regionalität sowie Nachhaltigkeit stärken und hat für das Projekt auch den Magenta Hero für außergewöhnliche Marketingaktivitäten erhalten.

Es ist ein radikaler Ansatz: Mit seinem voll digitalisiertem Angebot up³ Smart will Drei den Konsumenten eine Alternative zu den Diskontern bieten. Als Absage an den Telekom-Fachhandel will der Betreiber das allerdings nicht verstanden wissen.

Verwurzelt in Österreich, so präsentiert sich Beafon. Die Oberösterreicher feiern diesen Herbst das 10jährige Vertriebsjubiläum hier zu Lande. Dafür haben sie sich auch einiges vorgenommen.

Multimedia

Im Multimediaressort bieten wir natürlich einen umfassenden Ausblick auf die Elektrofachhandelstage und zeigen, auf welche Produkthighlights Sie sich freuen können.

Der bisherige TP Vision Dach-Chef Murat Yatkin. hat das Unternehmen hinter Philips TV & Audio (das er in den letzten fünf Jahren maßgeblich beeinflusst hat) mit September verlassen. Im Exklusiv-Interview mit E&W spricht Yatkin über Wege, die nicht mehr die seinen sind, über Mehrwerte, Wertschätzung und Zukunftspläne.