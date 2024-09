Powerauftritt in Linz

Baytronic gibt Vollgas auf den EFHT

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 09.09.2024

Beim Duracell Rennsimulator können EFHT_Besucher ihre Power unter Beweis stellen.

Baytronic wird auf den Elektrofachhandelstagen richtig Vollgas geben. So können die Besucher beim Duracell Rennsimulator ihre Power unter Beweis stellen und dürfen sich obendrein über tolle Preise freuen.

Duracell und Williams Racing haben Anfang des Jahres ihre globale, mehrjährige Zusammenarbeit in Europa bekannt gegeben. Damit ist Duracell in die Welt der Formel 1 eingestiegen. Im Herzen der Partnerschaft steht das Williams Rennauto 2024 mit aufmerksamkeitsstarkem Duracell Branding. Baytronic und sein langjähriger Partner Duracell machen auch auf den Elektrofachhandelstagen in Linz gemeinsame Sache und sind mit dem Duracell Rennsimulator vor Ort. Dort können die Besuche ihre Power unter Beweis stellen und dürfen sich obendrein über tolle Preise freuen.

Ein weiteres Highlight ist das Gewinnspiel im vierten Quartal 2024: Wer in Duracells Online-Mini-Spiel seine Reaktionszeit unter Beweis stellt, hat die Chance eine virtuelle Rennsimulator Session mit Alex Albon, signierte Mini-Helme oder Williams-Merchandising-Artikel zu gewinnen. Konsumenten können sich in dem Zeitraum vom 15.09.2024 – 31.12.2024 auf der Plattform www.duracellscanwin.com registrieren, mitspielen und tolle Preis gewinnen.