La Specialista Opera

Zuwachs bei der De’Longhi La Specialista Familie

Kleingeräte | 1 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 09.09.2024

Von De'Longhi gibt es eine neue Siebträgermaschine, die das stilechte Barista-Feeling ins eigene Zuhause bringen soll. Die Rede ist von der La Specialista Opera – „mit integriertem Mahlwerk und innovativer Siebträgertechnologie garantiert sie mühelos zubereiteten Qualitätskaffee sowie ein unvergleichbares Kaffeeerlebnis – für alle, die ihren Kaffee gerne heiß – oder auch kalt – genießen“, beschreibt De‘Longhi.

Die neue De’Longhi La Specialista Opera ist die elegante Ergänzung der La Specialista Familie. „Sie navigiert nahtlos durch die Kaffeezubereitung – durch Technologien, die bei jedem Zubereitungsschritt unterstützen. Mit 15 Mahlgradeinstellungen und einem variablen Temperaturausgleich bietet die Maschine Kaffeeliebhabern noch mehr Kontrolle für einen konstant hochwertigen und optimalen Kaffeegenuss. Von einzigartigen Bohnenaromen bis hin zur Kreation handgefertigter Latte Art Designs ermöglicht sie allen, die sich in die Welt des Kaffees vertiefen möchten, ein Perfetto-Kaffeeerlebnis. Und auch visuell passt sie dank ihres ikonischen Designs in Schwarz oder in Edelstahl-Optik nahtlos in jeden Raum. Stilvoll und geprägt von italienischer Eleganz wird die La Specialista Opera mit ihrem wertvollen Vollmetallgehäuse und verchromten Design zum Blickfang in jedem Coffee-Corner“, erklärt der Hersteller.

Die SensorGRINDING Technologie vereine dabei Intelligenz und Präzision: Die in Italien hergestellte Gratmühle verfüge nämlich über ein integriertes Kegel-Mahlwerk aus gehärtetem Stahl mit 15 Mahlgradstufen und garantiere eine gleichbleibende Dosis für einen einfachen oder doppelten Espresso. Mit bis zu 20 Kilogramm an gleichmäßigem Druck reduziert die Smart Tamping Station überschüssigen Kaffee und schafft so einen „makellosen Kaffeekuchen“, wie De’Longhi sagt. Und: „Eine reiche Espressocreme erzielt schließlich die dynamische Vorinfusion und ausgewogene Extraktion. Um verschiedenen Kaffeebohnen und Röstgraden gerecht zu werden, lässt sich aus drei Temperaturprofilen auswählen.“

Die leistungsstarke Milchschaumdüse hilft bei der Kreation kreativer Latte Art-Kreationen. Angetrieben vom Advanced Thermoblock ermögliche sie kraftvollen Dampf und eine noch schnellere Einsatzbereitschaft – „perfekt für einen heißen Cappuccino oder cremigen Latte“, ergänzt De‘Longhi. Fünf vordefinierte Rezepte lassen sich mit der La Specialista Opera dank ihrer Dynamic Preinfusion Technology einfach zubereiten – Espresso, Kaffee, Americano sowie zwei kalte Rezepte: Cold Brew und Espresso Cool. Dank der Cold Extraction Technologie lasse sich ein Cold Brew in Café-Qualität in weniger als fünf Minuten genießen – so das Versprechen. Das exklusive Espresso Cool-Rezept bringe dabei „ein einzigartiges Mundgefühl und eine geschmeidige Textur“.

Ob heiße Klassiker oder kalte Rezepte, De’Longhi beschreibt die La Specialista Opera als „Einstieg in die Welt von delikaten Aromen und exklusivem Kaffeegeschmack“. Und De’Longhi ergänzt: „All ihre Funktionen wurden sorgfältig entworfen, um die Kaffee- und Milchzubereitung zu Hause zu optimieren.“

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. USt.:

La Specialista OPERA EC9555.M EUR 949,99 Euro UVP

La Specialista OPERA EC9555.BK EUR 949,99 Euro UVP