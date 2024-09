Für ein ruhiges Gefühl

Hama präsentiert drei neue Überwachungskameras

Zubehör | 0 | | Julia Jamy | 10.09.2024

Die neuen Überwachungskameras von Hama sorgen für ein sicheres Gefühl. (© Hama)

Überwachungskameras verhelfen mittlerweile in vielen Bereichen zu einem ruhigen Gefühl. Hama stellt drei neue Modelle vor, die unterschiedliche Ansprüche abdecken und sich zudem vom Handy aus steuern lassen.

Alle drei Überwachungskameras schicken per WLAN die Aufnahmen in Full HD mit 1080p via App aufs Smartphone. Aufgezeichnet wird, nachdem eine Bewegung erkannt wird. Ausgestattet mit Infrarot-Nachtsicht sogar in der Dunkelheit. Auf Wunsch können die Sequenzen auch auf Micro-SD-Karte in den Kameras gespeichert werden. Die Kameras verfügen zudem über Sprachsteuerung und erlauben eine Bedienung über das Display von zum Beispiel Amazon Echo, die Kommunikation mit der Person vor der Kamera ist dank 2-Wege-Audiosystem ebenfalls möglich.

Außerdem lässt sich die Indoorkamera über die App schwenken und neigen und erkennt noch dazu menschliche Bewegungen. Die Außenkamera für die Fassadenanbringung (176653) hingegen ist auch noch staub- und spritzwassergeschützt nach IP54. Im Handel erhält man die drei Modelle zwischen 35 und 45 Euro.