IFA: „Innovation für Alle“ lockte mehr als 215.000 Besucher an

Hintergrund Bilder | 0 | | Dominik Schebach | 10.09.2024 |

Bundeskanzler Scholz hat sich bei der IFA an den verschiedenen Ständen Neuheiten zeigen lassen. (© Bundesregierung/Thomas Trutschel/photothek.de)

Da dürfte den Verantwortlichen der IFA Berlin Management GmbH ein Stein vom kollektiven Herz gefallen sein. Zu ihrem 100jährigem Jubiläum lockte die IFA mehr als 215.000 Besucher auf das Messegelände in Berlin – darunter laut Veranstalter mehr als 133.000 Fachbesucher. Sie trafen auf mehr als 1.800 Aussteller. Zu den wichtigsten Themen der diesjährigen Funkausstellung gehörten Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Digital Health.

Die neuesten Innovationen aus den Bereichen Consumer Electronics und Home Appliances hatten in den vergangenen Tagen wieder ihre große Bühne in Berlin. Und nach der eher mauen Vorstellung im Vorjahr dürften die neuen Veranstalter nun ihren Takt gefunden haben. Immerhin konnte die Messe einen Besucherzuwachs von 18% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Laut Veranstalter kamen dieses Jahr mehr Gäste aus den USA, Italien, Frankreich, Polen, Korea und Großbritannien.

Zudem zählten die Veranstalter mehr als 1.800 Aussteller. Hier wurden die größten Zuwächse in den Bereichen „Smart Home“, „Communication & Connectivity“, „Computing & Gaming“, „Audio“ und „Photo, Video & Content Creation“ sowie „Digital Health“ verzeichnet. Außerdem stellten sich mehr als 200 Start-ups sich im Innovationszentrum IFA NEXT vor und präsentierten u.a. ein fliegendes Auto, kognitive Roboter und KI-gesteuerte Drohnen; viele Start-ups kamen aus Südkorea – in diesem Jahr das IFA NEXT-Innovationspartnerland.

Im Rahmen der IFA 100 kehrte auch der berühmte Sommergarten zurück, in dem internationale Künstler wie Bryan Adams und Faithless sowie einige der besten deutschen Hip-Hop-Künstler auftraten, die von 6PM kuratiert wurden – was die Generation Z in großer Zahl anlockte. Auch die Live-Aufzeichnung des beliebten deutschen Fest und Flauschig Podcasts sorgte für einen großen Andrang im Sommergarten.

Leif Lindner, CEO der IFA Berlin Management GmbH, erklärte dann auch: „Was für eine wunderbare Party zum 100. Geburtstag der IFA und was für ein erstaunliches Jahr für die weltweit führende Technologiemesse. Wir sind der gesamten Branche, allen Fachbesuchern, dem Publikum und den Medien sehr dankbar, dass sie nach Berlin gekommen sind und die IFA 100 zu einem unvergesslichen Event gemacht haben. Wir sind sehr zufrieden mit der großen Anzahl an bereits jetzt erfolgten Buchungen unserer Aussteller für die IFA 2025.“

Neuer Look

Die IFA Berlin präsentierte sich den Besuchern dieses Jahr in einem neuen Look and Feel. Die Messe hat nicht nur einen neuen Veranstalter erhalten, sondern auch ein Rebranding erfahren, das kräftige und frische Farben mit dem traditionellen „Funk Otto“-Logo kombiniert.

Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu Consumer & Home Electronics GmbH und Inhaberin der Marke IFA, konstatiert dann auch: „Die IFA 100 hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Dass das veränderte Konzept der IFA aufgeht, sehen wir nicht zuletzt daran, dass vor allem junge Medienschaffende und Content Creator ihre Generation für die IFA begeistern haben. Das Feedback unserer Partner, der Aussteller, des Handels und natürlich aller Besucher:innen ist einhellig. Die IFA 100 war ein großer Erfolg für sie, für ihr Geschäft und für unsere Branche. Das Jubiläumsjahr ist die Basis, um die IFA in die nächsten 100 erfolgreichen Jahre zu führen.“