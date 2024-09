Volles Programm

Wertgarantie bringt 200 FH-Profis nach Sibenik

Dominik Schebach | 10.09.2024 | 0 |

Rund 200 erfolgreiche Absolventen des Wertgarantie-Profi-Trainings reisten mit dem Spezialversicherer Ende August nach Sibenik.

Gewöhnlich veranstaltet Wertgarantie seine Profi-Tour später im September. Dieses Jahr reiste der Spezialversicherer mit rund 200 erfolgreichen Absolventen des Wertgarantie-Profi-Trainings aus dem deutschen und österreichischen Fachhandel bereits vom 30. August bis 1. September nach Sibenik. Neben dem gemeinsamen Austausch standen an diesem Wochenende Best-Practice-Beispiele sowie viel Spaß und Unterhaltung auf der Tagesordnung.

Sibenik war in diesem Jahr zum zweiten Mal das Ziel der Wertgarantie-Profi-Tour. Seit 2019 fährt der Spezialversicherer schon mit den Absolventen des Profi-Trainings aus dem deutschen und österreichischen Fachhandel an die dalmatinische Küste. In diesem Jahr machte man im Amadria Park Hotel Ivan Station, um das spätsommerliche Wetter, Pools und Meer sowie das mediterrane Flair vor Ort zu genießen. Neben allerlei Wasserspaß, magischen Sonnenuntergängen und Party stand auch der Austausch untereinander auf dem Programm. So wurde das erste gemeinsame Abendessen für die Präsentation von Best-Practice-Beispielen genutzt. Teilnehmer berichteten aus der Praxis von ihren Erlebnissen und Erfolgsgeheimnissen beim Abschluss von Wertgarantie-Verträgen, um so die Anwesenden weiter zu motivieren.

Dank der perfekten Vorbereitung durch das Wertgarantie-Veranstaltungsteam gab es dann drei unvergessliche Tage. Am ersten Tag stand neben dem offiziellen Teil vor allem Freizeit in Pool und Meer auf dem Plan. Am Samstag ging es zuerst mit dem Boot an der dalmatischen Küste entlang, um Landschaft und Badespaß genießen zu können. Den Tag vollendeten ein erstklassiges Abendessen und eine Open-Air-Party. Und schließlich stand am Sonntag ein Rundgang durch mittelalterliche Ambiente von Sibenik auf dem Programm oder nach Wahl Zeit für sich.

„Jahr für Jahr machen immer mehr Verkäuferinnen und Verkäufer unserer Fachhandelspartner täglich einen tollen Job. Dafür wollten wir uns in diesem Jahr wieder bedanken und gleichzeitig auch weiter motivieren. Denn keiner sollte sich auf seinem Erfolg ausruhen, sondern weitermachen und die Erträge weiter steigern“, fand Maurice Jöhler, Leiter Außendienst bei Wertgarantie Dutschland, abschließend ausschließlich lobende Worte für die Reise nach Sibenik. „Die Tour in diesem Jahr hat vielen Teilnehmenden gezeigt, dass es am sinnvollsten ist, den gesamten Haushalt eines Kunden zu schützen. Über das Thema ‚15 für 10‘ – also mehrfach ‚3 für 2‘ – gelingt dies sehr gut. Und selbst, wenn der Kunde den monatlichen Beitrag zu hoch empfinden sollte, dann werden mindestens die wichtigsten Geräte in einem ‚9 für 6‘ geschützt. Im Übrigen waren Stimmung und Atmosphäre wieder großartig. Das hat einfach Spaß gemacht.“