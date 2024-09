Das nächste Level

Die neue Magnifica Evo Next von De’Longhi

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 11.09.2024

De’Longhi stellt den neuesten Kaffeevollautomaten der erfolgreichen Magnifica Reihe vor - die Magnifica Evo Next. Diese verkörpere „die langjährige Expertise und technische Meisterschaft von De'Longhi im Bereich des Kaffeegenusses“, wie das Unternehmen sagt.

Die neue Magnifica Evo Next reiht sich nahtlos in die Magnifica Reihe ein. Der neue Kaffeevollautomat von De’Longhi im stylischen Design verfügt über zehn vorinstallierte Kaffee- und Milchgetränke. Ein intuitives Bedienfeld soll die Interaktion und Auswahl einfach und schnell machen. Bis zu sechs hochauflösende Farbicons liefern den gewünschten Kaffee per Knopfdruck und in drei einstellbaren Aromastufen: Mild, Standard und Stark. Wer es extra stark möchte, kann die „x2″ Funktion benutzen – für einen besonders kräftigen Espresso.

Ob der Kaffee schwarz oder mit Milch, schwächer oder stärker im Geschmack sein soll, ist sehr individuell. Die Magnifica Evo Next hat dafür eine Lösung – unter der „my-Funktion“ lassen sich die Einstellungen für den persönlichen Lieblingskaffee ganz einfach speichern. Insgesamt können bis zu drei Benutzerprofile angelegt werden. Schließlich kann jedes Aromadetail auf den persönlichen Geschmack abgestimmt werden: Durch fünf Aromastufen, vier verschiedene Größen und drei Temperatureinstellungen.

Darüber hinaus lassen sich sowohl Temperatur als auch Wasser- sowie Kaffeemenge definieren. Auch der Mahlgrad ist 13-stufig konfigurierbar und das „Flüstermahlwerk“ arbeitet – laut Hersteller – leise. Der Kaffeeauslauf ist in der Höhe – zwischen 8 und 14 Zentimeter – verstellbar, sodass jede beliebige Tasse darunter passt. Dank der neuen LatteCrema Hot Karaffe haben cremiger Cappuccino und andere Milchgetränke mit dickem Milchschaum „immer die perfekte Temperatur – bis zum letzten Tropfen“, wie De’Longhi verspricht.

Die Maschine kann entweder mit ganzen Bohnen oder mit Espressopulver befüllt werden. Die Reinigung gehe leicht von der Hand: Die Maschinen bieten eine vollautomatische Reinigung der Milchkaraffe, verfügen über eine kratzfeste und spülmaschinenfeste Abtropfschale und eine herausnehmbare Brühgruppe.

De’Longhi erklärt abschließend: „Die Magnifica Evo Next ist der neueste Kaffeevollautomat der erfolgreichen Magnifica Reihe, die für jede Kaffeevorliebe die ideale Maschine bereithält. Ob Magnifica Plus, mit umfangreichen Features, oder Magnifica Start Milk, mit exklusiver LatteCrema Hot-Technologie – alle Kaffeevollautomaten der Reihe decken die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kaffeeliebhabern ab.“

Unverbindliche Preisempfehlungen inkl. USt.:

Magnifica Evo Next ECAM310.60.B: 699,99 Euro UVP

Magnifica Evo Next ECAM310.60.GB: 699,99 Euro UVP

Magnifica Evo Next ECAM310.60.SB: 699,99 Euro UVP