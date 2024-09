Kühl- und Gefrierlösungen für den gewerblichen Gebrauch

Liebherr erneuert Programm an Profi-Geräten

Hausgeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 11.09.2024

Liebherr präsentiert seine neue Gerätegeneration an Kühl- und Gefrierlösungen für den gewerblichen Gebrauch. Damit wird das vielfältige Portfolio um neue Standgeräte, Kombinationen, Kühltische und Weinschränke erweitert. Die neuen Geräte sind für die Herausforderungen in Gastronomie, Hotellerie und Bäckereien entwickelt – getreu der Devise: von Profis für Profis. Hinzu komme ein Rundum-Service durch den Hersteller, der damit – wie Liebherr sagt - „eine Komplettlösung für seine Kunden anbietet, die sich voll und ganz auf ihren Arbeitsalltag konzentrieren können“.

Als Spezialist für Kühlen und Gefrieren im gewerblichen Bereich bietet Liebherr-Hausgeräte ein umfangreiches Sortiment an innovativen, nachhaltigen und energieeffizienten Profigeräten an. Dazu gehören Standgeräte, Kombinationen und Kühltische, die durch zuverlässige und präzise Kühlleistung die Frische von Lebensmitteln und Speisen lange erhalten sollen. Erweitert wird das Sortiment zudem um Weinservierschränke für den Verkauf und Service in der Gastronomie.

Alle Geräte von Liebherr eint, dass sie dank hochwertiger Materialien und Verarbeitung im hektischen Alltag uneingeschränkt bestehen. Sie sind zudem auf stromsparenden Betrieb ausgerichtet. „Die energiebewusste Leistung erstreckt sich dabei über einen langen Lebenszyklus von mindestens 15 Jahren – ohne Wartungsaufwand“, sagt Liebherr. Zugleich stellen die Geräte eine verlässliche und schonende Kühlung der Lebensmittel sicher, sind in Design und Funktion auf die ergonomischen Anforderungen im Arbeitsalltag zugeschnitten und erlauben schnellen Zugriff, einfache Bedienung sowie eine leichte Reinigung für maximale Hygiene gemäß HACCP-Konzept.

Neue Standgeräte aus den Serien Performance und Perfection

Die neuen Standkühl- und Gefriergeräte unterteilt Liebherr in die Serien Performance und Perfection. Beide Klassen bieten großzügiges Lagervolumen und überzeugen durch konstante Kühlung, mit der Lebensmittel selbst bei einer Außentemperatur von 40 °C konstant und verlässlich aufbewahrt werden. Dank des natürlichen Kältemittels R290, einer effizienten Kompressorleistung und Elektronik haben die Geräte einen niedrigen Strombedarf und sind auf einen umweltschonenden Betrieb ausgelegt.

Die Performance-Serie konzentriert sich auf das Wesentliche einer sicheren, temperaturstabilen Lagerung. Die Geräte sind aus weißem Stahl gefertigt und verfügen über zahlreiche, clevere Ausstattungen wie HumidityControl zur Einstellung der Luftfeuchtigkeit oder SmartFrost zur Reduzierung von Eisablagerungen. Die Liebherr-User Interface (UI) bietet intuitive Benutzung per Fingertipp und Vernetzungsfähigkeit.

Über die UI kann manuell ein Abtauen gestartet werden, falls Vereisungen am Verdampfer durch offene Türen oder verdunstete Substanzen auftreten. Ein müheloser Umgang im Alltag gilt auch für den fugenlosen, lebensmittelechten Innenbehälter. Er ist leicht zu reinigen und durch die variabel einsetzbaren Trageroste flexibel aufteilbar. Für Backstuben interessant: In den Gefriergeräten können Euronorm-Boxen eingesetzt werden.

„Die Standgeräte der Perfection-Serie werden den höchsten Anforderungen im professionellen Alltag gerecht“, verspricht Liebherr. Das beweise nicht nur das hochwertige und pflegeleichte Edelstahlgehäuse, sondern auch die optimale Ausleuchtung bei allen Lichtverhältnissen dank LED. Ebenso gibt das flächenbündige Bedienpanel jederzeit den Gerätestatus an, ohne dass die Gerätetür extra geöffnet werden muss. Sollte ein ungewollter Temperaturanstieg auftreten, macht der LightAlarm direkt darauf aufmerksam. Die Gefriergeräte der Perfection-Serie sind zudem mit den Funktionen SmartFrost und NoFrost für wenig bis gar keine Eisablagerungen ausgestattet.

Kühl- und Gefriergeräte aus Edelstahl

Liebherr sagt: „Die robusten Kühl- und Gefriergeräte GN 2/1 aus Edelstahl zeigen beispielhaft, wie konsequent sich die Geräte den anspruchsvollsten Aufgaben im Profibereich anpassen. Ihre leistungsstarken Komponenten kühlen Lebensmittel zügig ab. Die HACCP-konforme Elektronik ermöglicht eine gradgenaue Temperatureinstellung, die stabil bleibt – auch bei hohen Umgebungstemperaturen. Höhenverstellbare Roste und ein großzügiger Innenraum ermöglichen hohe Flexibilität bei der Lagerung und eine einfache Reinigung.“

Neue Kühl- Gefrierkombis

Die neuen Liebherr Kühl- und Gefrierkombinationen für die gewerbliche Nutzung seien ein weiteres Beispiel für die hohe Leistungsfähigkeit: Sie haben zwei getrennt geregelte Kältekreisläufe mit einem eigenständigen Kompressor. So kann die Temperatur im Kühlteil (von +1 °C bis +15 °C) und im Gefrierteil (von -9 °C bis -26 °C) separat eingestellt werden. „Dabei sind sie nahezu wartungsfrei“, so Liebherr. „Mit NoFrost ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung gebunden, zyklische Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtepartikel aus dem Innenraum.“ Gleichzeitig komme der Komfort bei der Steuerung der Kombinationen nicht zu kurz: Das nahtlos in die Tür integrierte Display zeigt alle Geräteinformationen im Detail und in verschiedenen Farben. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird durch „Touch and Slide“ gesteuert.

Kühltische für den flexiblen Einsatz

Zu den neuen Lösungen für den professionellen Einsatz zählen auch Kühltische sowie Tiefkühltische aus Edelstahl für eine sichere und kondensatfreie Lagerung. Die Geräte bieten eine angenehme Nutzungshöhe und können flexibel mit Schubladen und Türen, mit oder ohne Tischplatte, Füßen oder Rollen passgenau konfiguriert werden. Alle Kühl- und Tiefkühltische sind steckerfertig oder mit Remote-Kühlung verfügbar.

Im Einsatz überzeugen die Kühltische mit einer Temperaturstabilität gemäß DIN EN 16825:2015 und einem niedrigen Energiebedarf. Vom Kompressor über die wechselbare Dichtung bis zur Beleuchtung und Elektronik schöpft Liebherr hier das Energiesparpotenzial jeder Komponente aus. In puncto Frische und Haltbarkeit spart Liebherr jedoch nicht: auch bei voller Beladung wird eine gleichmäßige Luftverteilung im gesamten Gerät durch spezielle Lüftungsgitter für alle gelagerten Lebensmittel gewährleistet.

Um eine Betauung zu verhindern, stattet Liebherr alle Tiefkühltische und Kühltische mit einer Rahmenheizung aus. Im Geräteinneren sorgt die automatische Heißgasabtauung für zügiges Abtauen nach Bedarf. Dabei benötigt Heißgas nur ca. 10 Minuten zum Abtauen und hält den Temperaturanstieg im Gerät gering. So sind Lebensmittel keinen unnötigen Temperaturschwankungen ausgesetzt und müssen während des Abtauens nicht entnommen werden.

Die neuen Weinschränke

Liebherr erweitert das Portfolio für den professionellen Einsatz um die Weinservierschränke der Perfection-Serie. Sie basieren auf den neuen GrandCru-Weinlagerschränken, die für private Weinsammlungen entwickelt wurden. Alle Geräte bieten optimale Bedingungen zur Aufbewahrung edler Tropfen. Dazu gehört ein einzigartiges dreifach beschichtetes UV-Schutzglas in der Gerätetüre, das zugleich Einblicke auf die gelagerten Weine bietet. Um die Weinpräsentation und den Verkauf zu unterstützen, werden die Flaschen durch die beidseitige LED-Lichtsäule LightColumn ideal ausgeleuchtet.

Die Weinservierschränke der Perfection-Serie hat Liebherr für die intensive Nutzung in der Gastronomie und einen reibungslosen Service konzipiert. Für eine leichte und zügige Benutzung sind die Geräte mit einem Handgriff mit integriertem Öffnungsmechanismus sowie einem EasyServe Flaschenkorb ausgestattet. PowerChill sorgt für eine rasche Kühlung neu eingelagerter Flaschen. Eine bedenkenlos sichere Lagerung von Weinen wird durch das elektronische Türschloss gewährleistet.

Umfassender Service

Liebherr blickt auf sieben Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Kühlen und Gefrieren. Dabei kommt es dem Hersteller nicht nur darauf an, ein umfangreiches Produktportfolio an qualitativ hochwertigen Geräten anzubieten, sondern auch den dazugehörigen Service. Dazu gehört die Ersatzteilverfügbarkeit von 15 Jahren nach Produktionstopp ebenso wie eine Betreuung von der Planung über die Lieferung bis zur Betreuung während der Nutzungsdauer der Geräte. Liebherr bietet damit eine vollumfängliche Kühllösung für professionelle Bedürfnisse.

Ausgezeichnet nachhaltig

Über die Langlebigkeit der Produkte hinaus hat die Marke ein erklärtes Ziel: Die Umweltauswirkungen der Produkte über alle Stadien ihres Lebenszyklus so gering wie möglich halten. Das bisherige Engagement wurde von der Nachhaltigkeitsrating-Agentur EcoVadis für 2023 mit Gold ausgezeichnet. Liebherr gehöre damit zu den besten 3% aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Neben der Herstellung sollen auch während der Nutzung wertvolle Ressourcen geschont werden. Deshalb verbrauchen Liebherr Geräte nur sehr wenig Strom und sind in den sparsamsten Energieeffizienzklassen zu Hause.

Übrigens: Beim Kauf eines Gerätes des Sortiments „Professional Use 2024″ und anschließender Online-Registrierung bis 31.12.2024 bietet Liebherr-Hausgeräte 5 Jahre kostenlose Garantie.