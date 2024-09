HOME COMPOSTABLE Collection auf Papierbasis

Nespresso präsentiert heimkompostierbare Kaffeekapseln

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 11.09.2024

(Foto: Nespresso / Lipiarski)

Vor 25 Jahren kam Nespresso mit seinem innovativen Kapselsystem auf den österreichischen Markt. Nun folgt der nächste „Evolutionsschritt“, wie Nespresso Österreich GF Claudia Memminger bei einem Launchevent am 10. September sagte: „Wir ergänzen unser Sortiment um heimkompostierbare Kaffeekapseln auf Papierbasis.“ Erhältlich sind die neuen Kapseln ab 16. September.

25 Jahre nach dem Markteintritt, revolutioniert Nespresso den Markt erneut und launcht heimkompostierbare Kaffeekapseln auf Papierbasis, die nun als Alternative zu den recycelbaren Aluminiumkapseln das Sortiment ergänzen. Zum Start gibt es sechs speziell entwickelte Kaffeevarietäten – die sogenannte „HOME COMPOSTABLE Collection“ – die nach Gebrauch einfach zuhause im Heimkompost entsorgt werden können.

Die innovativen Kapseln bestehen zu 82 % aus Papierzellstoff und sind mit dem Nespresso Original Maschinensystem kompatibel. Wie die bekannten und bewährten Aluminiumkapseln sollen auch die neuen heimkompostierbaren Kaffeekapseln „das unverwechselbare Nespresso Geschmackserlebnis in höchster Qualität“ bieten, wie Nespresso verspricht. „Das innovative Material der papierbasierten Kapseln bewahrt das Aroma und die Frische des Kaffees“, erklärt Marianne Neumüller-Klapper, die bei Nespresso Österreich auch die Bereiche Nachhaltigkeit und Recycling verantwortet.

Eine Alternative

Als Ergänzung des Sortiments sollen die papierbasierten Kapseln eine Alternative für all jene Kaffeeliebhaber darstellen, die ihre gebrauchten Kapseln lieber zuhause kompostieren möchten, anstatt diese an einer der mehr als 2.000 Sammelstellen von Nespresso dem Recycling zuzuführen.

Kaffeetrinker können ihren Kaffee künftig also auch aus den neuen papierbasierten Kapseln genießen – „ohne Einbußen in der Qualität und im Geschmack hinzunehmen“. Um das zu erreichen hat Nespresso drei Jahre geforscht – mit Erfolg, immerhin sind die neuen Kapseln

vom TÜV als „OK Compost HOME“ zertifiziert und zersetzen sich im Heimkompost innerhalb einiger Monate. Marianne Neumüller-Klapper hat es Zuhause selbst ausprobiert und die gebrauchten Kapseln auf den Komposthaufen entsorgt. „Zuerst hatten die Regenwürmer eine Freude mit dem Kaffeesatz. Dann hat es wenige Wochen gebraucht, bis die innere Membran der Kapsel zersetzt war und schließlich löste sich auch die Außenhülle komplett auf“, berichtet sie und ergänzt, dass dieser Vorgang im Sommer auf Grund der höheren Temperaturen mit Sicherheit schneller funktioniere, aber unabhängig von der Jahreszeit seien die neuen Kapseln „eine echte Alternative zu unseren recycelbaren Aluminiumvarianten“.

Wie bereits erwähnt, gibt es zum Launch der heimkompostierbaren Kapseln sechs Kaffeevarietäten: Ispirazione AOSTA, Ispirazione EMILIA, Ispirazione SICILIA, PERU ORGANIC, DECAFFEINATO und Ispirazione PALERMO. Wie von Nespresso gewohnt, bietet jede Sorte ihr spezielles, einzigartiges Geschmacksprofil, das von fruchtig und leicht bis hin zu intensiv und vollmundig reicht.

Die neue HOME COMPOSTABLE Collection (die ab 16. September in allen Nespresso Boutiquen in Österreich und gegen Jahresende auch in der Online Boutique erhältlich sein wird) ist derzeit nur für das Nespresso Original-System erhältlich. Die Entwicklung einer heimkompostierbaren Kaffeekapsel für das noch recht junge Nespresso Vertuo-System dürfte etwas komplizierter sein. Inwiefern – also ob es an der Form der Kapsel, der Funktionsweise der Maschine, dem Strichcode der Kapsel etc. liegt – wurde nicht erörtert.

Die neue HOME COMPOSTABLE Collection ist nicht wie gewohnt im länglichen Karton verpackt, sondern (zu 10 Stück) in Aroma-Beuteln. Die heimkompostierbaren Kapseln sind nicht ganz so lange haltbar wie ihre Aluminium-Kollegen, soll heißen: Im originalverschlossenen Aroma-Beutel garantiert Nespresso eine Haltbarkeit von 6 Monaten. Ist der Beutel einmal geöffnet, liegt die Haltbarkeit nur mehr bei rund vier Wochen, wobei der Verbrauch von 10 Stück Kaffeekapseln in diesem Zeitraum für einen Kaffeetrinker kein Problem darstellen sollte.