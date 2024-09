Starker Auftritt

Baytronic auf den EFHT: Ein Erlebnis für alle Sinne

Multimedia Kleingeräte Hausgeräte | 0 | | Julia Jamy | 12.09.2024

Der „Alleskönner“ 39 WO5000 feiert in Linz seine Premiere und passt dank seiner kompakten Bauform auch in ältere Wohnschränke. (© Baytronic)

Baytronic präsentiert auf den Elektrofachhandelstagen am bewährten Gemeinschaftsstand mit LG wieder zahlreiche Neuheiten der Marke NABO – im TV-Bereich ebenso wie bei Hausgeräten. Die Unterstützung für die Fachhandelspartner kommt natürlich auch nicht zu kurz.

Am Stand B-205 wird Baytronic unter anderem die Premium Serie QL8600 in den Mittelpunkt rücken. Die bis zu 75 Zoll verfügbaren Modelle sind mit der innovativen, auf den Content fokussierten SmartTV Oberfläche TIVO ausgestattet. Diese ermöglicht das Auffinden des Wunschfilms bzw. der Wunschserie, ohne vorher sämtliche Apps danach durchsuchen zu müssen. Darüber hinaus soll die QL8600 Modellreihe mit hochwertiger Ausstattung, darunter QLED Display, Metall-Standfuß, JBL Soundsystem, Dolby Vision und dts Play-Fi bestechen.

Aber das ist natürlich noch nicht alles, was Baytronic in Linz vorstellen wird. Ebenfalls mit an Bord ist der webOS TV 39 WO5000. Dieser „Alleskönner“ – wie Baytronic ihn beschreibt – ist mit dem webOS Betriebssystem ausgestattet und bietet somit ein umfangreiches Repertoire an verfügbaren Apps, darunter z.B. Disney+, Joyn oder Netflix. Dank seiner kompakten Bauform passt er auch in ältere Wohnschränke. Als optionales Zubehör wird auch eine Magic Remote Fernbedienung angeboten. Die Modelle sind seit Anfang September um 499,99 Euro (UVP) verfügbar.

Live in Aktion

Heiß hergehen wird es auch bei den Haushaltsgeräten. Denn zur Produkteinführung des brandneuen Muldenlüfters KMI 8000 wird eine Showküche in den Messestand integriert, bei welcher man diese auch live in Aktion erleben kann. Für Gaumenfreuden sorgt auch der hochwertige Premium-Allesschneider ASP 300. Dieser schneidet Lebensmittel dank italienischer Karbon-Stahl Klinge extra dünn. Das massive Metall-Gehäuse und die rutschfesten Füße liefern dabei die benötigte Stabilität.

Für Abkühlung sorgen dann natürlich die Kühlgeräte: Die SMI 5530 (UVP 1.099,99 Euro) und SMI 5535 Serie (UVP 1.199,99 Euro) verfügen über den sogenannten „SLOT-IN KITCHEN FIT“. Das heißt, die Geräte können sowohl freistehend aufgestellt als auch in eine Nische integriert werden – ohne jegliche Abstände zum Gehäuse des Geräts. Für den Luftaustausch sorgt eine innovative Sockelbe- und -entlüftung. Ausgestattet mit der Convertible Zone können Kunden selbst entscheiden, ob sie mehr Stauraum für Kühl- oder Gefriergut benötigen. Mit nur einem Knopfdruck lässt sich diese umschalten und getrennt steuern. Zudem bestechen die Kühlgeräte durch ihren riesigen Stauraum mit Metallrückwand, edle Zierelemente, 0°C Zone sowie einem Chillerfach.