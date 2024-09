Strenge Nachhaltigkeitszertifizierung

Einer von acht: Refurbed ist nun B-Corp-zertifiziert

Hintergrund | 0 | Auszeichnungen | Stefanie Bruckbauer | 12.09.2024

Die Gründer von refurbed (v.l.n.r.): Peter Windischhofer, Jürgen Riedl und Kilian Kaminski.

Es ist (noch) ein überschaubarer Kreis an Auserwählten: Nur sieben Unternehmen in Österreich haben bisher die strengen (375) Kriterien in Sachen Transparenz, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit erfüllt, die für die B-Corp-Zertifizierung notwendig sind. Seit September 2024 gehört nun auch refurbed zum Kreis jener „Vorreiter-Unternehmen“, die für verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften global zertifiziert wurden.

Während viele Unternehmen heute Klima-Ziele, gesellschaftliche Ambitionen und Visionen in ihre Strategien einbeziehen, können nur wenige die umfassende Dokumentation und grundlegende Nachhaltigkeitsstrategie vorweisen oder den strengen Bewertungsprozess bestehen, der für eine B-Corp-Zertifizierung erforderlich ist. Diese Zertifizierung wird von der gemeinnützigen, globalen Organisation B Lab vergeben, die sich zum Ziel gesetzt hat, bestehende ökonomische Systeme nachhaltig, inklusiv, regenerativ und gerecht zu machen.

Die Erlangung der B-Corp-Zertifizierung erfordert einen rigorosen, fortlaufenden Prozess, der eine 360-Grad-Bewertung der Unternehmensabläufe umfasst, einschließlich Geschäftsführung, Mitarbeiterbeziehungen, Gemeinschaftseinfluss, Umweltpraktiken und Kunden-Engagement – sowie die Erfüllung von 375 detaillierten Kriterien.

„Weltweit gibt es derzeit 9.044 Unternehmen mit B-Corp-Zertifizierung in 102 Ländern, die sich der Einhaltung hoher Standards in den Bereichen soziale Verantwortung, Klima- und Umweltauswirkungen sowie Transparenz verschrieben haben. Seit September 2024 reiht sich refurbed als eines von nur acht österreichischen Unternehmen in diesen globalen Kreis der nachhaltigen Vorreiter ein“, erklärt Peter Windischhofer, und der refurbed Co-Founder ergänzt zu diesem Meilenstein in der siebenjährigen Firmengeschichte von refurbed: „Die B-Corp-Zertifizierung ist ein wesentlicher Schritt in unserer langfristigen Strategie, die bisherigen Wirtschaftsstandards zu hinterfragen und die Art unseres Konsums auf breiter Basis zu verändern.“ Dabei spielte die frühe Arbeit von refurbed an ESG-Initiativen eine entscheidende Rolle bei der Sammlung der für die Zertifizierung erforderlichen Daten und der Implementierung der notwendigen Prozesse.

Buyback wird auf sechs Länder ausgeweitet und heißt jetzt Trade-In

Im Zuge der Implementierung der für die Zertifizierung notwendigen Prozesse wurde auch das bestehende Buyback-Programm von refurbed weiter ausgebaut. Das mittlerweile auf sechs Länder ausgeweitete Trade-In Programm soll nun dafür sorgen, dass Altgeräte innerhalb weniger Minuten von refurbed bewertet werden und der Ankauf alter Modelle für die Kunden sicher und unkompliziert abläuft. Sobald die Ergebnisse vorliegen, generiert refurbed ein Abholetikett, damit die Kunden die Artikel ohne Risiko oder zusätzliche Kosten versenden können. Die Produkte werden anschließend in die Prozesse der Generalüberholung und des Wiederverkaufs aufgenommen oder deren Komponenten werden verwendet und recycelt, um weitere Geräte professionell zu erneuern.