Kameras und Staubsaugerroboter

IFA: TP-Link setzt auf Smart Home

Multimedia Kleingeräte | 0 | | Dominik Schebach | 12.09.2024

Mit der Tapo C460 KIT hat TP-Link eine 4K/8MP-Außenkamera vorgestellt, die unabhängig ist von einer externen Stromversogung ist.

TP-Link hat seinen Auftritt auf der IFA genutzt, um sich als einer der Smart Home-Marktführer zu präsentieren. Dementsprechend zeigte das Unternehmen für den Endkundenbereich vier neue Produkte: Zwei neue Modelle seines Roboter-Staubsaugers sowie zwei neue WLAN-Kameras.

Den Bereich der Heim-Automatisation deckt TP-Link mit seiner Marke TAPO ab. Hier kann sich das Unternehmen auf eine breite Palette an Produkten stützen, die alle über die eigene TAPO-App steuerbar sind. „Mit TAPO hat sich TP-Link als einer der Marktführer im Bereich von Smart Home etabliert. Das sehen wir auch bei der Nutzung unserer App, wo wir mehr als eine Million Nutzer haben“, erklärte Deana Kalpakova, Influencer & Media Buy Manager von TP-Link Deutschland.

Eine besonders starke Position habe sich TP-Link im Bereich der WLAN-Kameras erarbeitet und diese soll nun durch zwei Außenkameras weiter ausgebaut werden. Die in Berlin gezeigte Tapo C460 KIT verfügt für über ein Solarpanel sowie einen 10.000 mAh Akku für die netzunabhängige Energieversorgung. Die Auflösung beträgt 4K bzw. 8MP. Die Kamera verfügt über einen 4K Nachsichtmodus in Farbe, sowie ein integriertes Spotlight. Dank der verwendeten künstlichen Intelligenz soll die Kamera Menschen und Haustiere sicher erkennen. Die Kamera soll im Dezember 2024 auf den Markt kommen.

Für Szenarien ohne WiFi-Abdeckung bietet sich die Tapo C501GW an. Die Kamera kann über LTE angebunden werden – dafür verfüg das Modell über einen eigenen SIM-Karten-Slot. Die Stromversorgung erfolgt in diesem Fall über einen Adapter. Ansonsten kann die Kamera aber auch per Ethernet ans Heimnetzwerk angebunden werden, wobei auch darüber auch die Stromversorgung erfolgt. Die 4K Kamera kann 360° horizontal und 130° vertikal schwenken. Eine KI identifiziert Menschen, Haustiere oder Fahrzeuge. Auch diese Kamera soll noch dieses Jahr auf den Markt kommen.

Staubsaugerroboter

Daneben hat TP-Link auch seine im vergangenen Jahr erstmals vorgestellte Serie an Staubsauger-Robotern um zwei Modelle erweitert. Der Tapo RV30 Max und der Tapo RV30 Max Plus wurden laut TP-Link in allen Aspekten wie Saugkraft oder Navigation verbessert. Zudem verfügt die Basisstation des Tapo RV30 Max Plus über eine größeren Staubbeutel, womit bis zu 2 Monate „handsfree cleaning“ möglich werde. Die beiden Staubsaugerroboter sollen noch im Oktober zu einem UVP von 219 bzw. 249 Euro auf den Markt kommen.