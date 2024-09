„Mehr Leistung. Größere Vielseitigkeit“

AEG präsentiert neue Akku-Sauger-Range

Kleingeräte | 2 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 13.09.2024

Die Electrolux Kleingerätesparte stellte auf der IFA ein neues Sortiment an AEG Akku-Staubsaugern vor. Mit mehr Leistung als je zuvor und größerer Vielseitigkeit umfasse das neue Sortiment Modelle vom neuen AEG 6000 über den AEG 8000 Akku-Staubsauger bis hin zum 8000 3in1 Wet&Dry Akku-Staubsauger, die für verschiedene Oberflächen geeignet seien, wie AEG beschreibt und ergänzt, dass jede dieser Baureihen mit Blick auf aktuelle Verbraucherbedürfnisse entwickelt wurde.

Im Rahmen der diesjährigen IFA präsentiert AEG ihr neues Sortiment an Akku-Staubsaugern. Diese Markteinführung sei ein besonderer Meilenstein, da sie das 20-jährige Jubiläum der AEG Handstick-Akkusauger markiert. „Mit mehr Leistung als je zuvor und größerer Vielseitigkeit umfasst unser neues Sortiment Modelle vom neuen AEG 6000 über AEG 8000 Akku-Staubsauger bis hin zum 8000 3in1 Wet&Dry Akku-Staubsauger, die für verschiedene Oberflächen geeignet sind. Jede dieser Baureihen wurde mit Blick auf aktuelle Verbraucherbedürfnisse entwickelt“, beschreibt der Hersteller.

Die Produktreihe beginnt mit dem neuen 6000 Akku-Staubsauger, der durch eine einfache Entleerung und eine hohe Staubaufnahme beeindrucke, wie AEG sagt, und kürzlich als ETM Testsieger gekürt wurde. Weiter geht es mit dem AEG 8000, der – wie Electrolux sagt – „bisher leistungsstärkste und vielseitigste Akku-Staubsauger“ der Marke, modellabhängig ausgestattet mit einer neuen All-in-One Multifunktionsstation. Abgerundet wird das Sortiment durch den 8000 3in1 Wet&Dry Akku-Staubsauger, der mit seinem 3in1-Konzept eine Lösung für alle Reinigungsbedürfnisse bietet.

„Mit über 20 Jahren Akku-Kompetenz wissen wir genau, welche Reinigungsroutinen und Bedürfnisse unsere Verbraucher an ihre Staubsauger haben und welche Technologien diese am besten abdecken“, sagt Andreas Gelsheimer, Product Line Manager Wellbeing & SDA. „Unsere neuen Akku-Staubsauger wurden so konzipiert, dass sie vielseitig, leicht zu bedienen sowie einfach zu entleeren und zu reinigen sind. Dabei ist es unser Ziel, starke Leistung mit einem besonders mühelosen Reinigungserlebnis zu verbinden.“

AEG 8000: „Herausragende Reinigungsleistung und Vielseitigkeit“

Das Sortiment umfasst den neuen AEG 8000 Akku-Staubsauger, der sich durch seine „herausragende Reinigungsleistung und Vielseitigkeit“ auszeichne, wie AEG sagt. „Dank seiner durchdachten Funktionen und umfangreichen Ausstattung ermöglicht er maximalen Bedienkomfort bei allen Reinigungsaufgaben vom Boden bis zur Decke. Ausgestattet mit der UltimatePower Multi-Bodendüse und einem digitalen Hochleistungsmotor mit zehnjähriger Motor-Garantie sorgt er für eine leistungsstarke Staubaufnahme von bis zu 99 % (Basierend auf internen Tests nach IEC 62885-2).

Mit im Gepäck hat der neue AEG 8000 Akku-Staubsauger modellabhängig auch eine „All-in-One Multifunktionsstation“. So etwas in der Art kennt man schon von einem Mitbewerber, der sehr erfolgreich ist mit dieser Station, die eine automatische und hygienische Absaugung des Staubbehälters in einen S-BAG® Staubbeutel ermöglicht. Zusätzlich kann in dieser Station der Akku-Staubsauger und ein Zusatz-Akku aufgeladen werden. Ein integrierter Filterreinigungsschlauch soll für eine einfache Pflege von Gerät und Filtern sorgen. Die Akku-Laufzeit der AEG 8000 Akku-Staubsauger beträgt bei Verwendung einer Bodendüse laut Herstellerangaben 50 Minuten, mit Handgerät sollen bis zu 90 Minuten möglich sein – „ohne Aufladen“, ergänzt AEG.

AEG 6000: „Kraftvolle Leistung, einfache Handhabung“

Der neue 6000 Akku-Staubsauger überzeugt laut AEG mit starker Staubaufnahme und leichter Handhabung – das Modell HYGIENIC 6000 (AP61HB21SH) wurde im aktuellen ETM Test mit einem „Sehr Gut“ (92,8%) als Testsieger ausgezeichnet. „Das Zusammenspiel aus der UltimatePower Multi-Bodendüse und dem langlebigen digitalen Performance Motor mit zehnjähriger Motor-Garantie bewirkt eine kraftvolle und besonders effiziente Staubaufnahme auf Hart- und Teppichböden. Als optimaler Start in die Welt der AEG Akku-Staubsauger nimmt er bis zu 99% des Staubs auf und stellt so ein mühelos sauberes Zuhause sicher. Der leistungsstarke 21,6 V Lithium-Power-Akku sorgt für eine ausdauernde und unterbrechungsfreie Reinigungsleistung. Eine Akkuladung ermöglicht bis zu 50 Minuten Einsatzzeit mit dem Handgerät und bis zu 40 Minuten mit der Bodendüse“, erklärt der Hersteller.

Neue AEG Single-Touch Staubbehälter-Entleerung

Dank der neuen AEG „Single-Touch Staubbehälter-Entleerung“ sei der 6000 Akku-Staubsauger besonders leicht und mühelos zu handhaben, so das Versprechen. „Mit einem einzigen Knopfdruck lässt sich der 0,5-Liter-Staubbehälter des Akku-Staubsaugers einfach und schnell entleeren – ohne dass Anwender mit Staub in Kontakt kommen“, so Electrolux.

Für maximalen Bedienkomfort sollen auch die QuickRelease- und FootRelease-Funktionen sorgen. „Mit Ersterer kann das Handteil des 6000 Akku-Staubsaugers einfach entnommen und das Gerät ohne Anstrengung vom Bodenstaubsauger zum Handstaubsauger umgewandelt werden. Das Saugrohr und die Bodendüse verbleiben dabei sicher in der Park-Station. Mit der FootRelease-Funktion können Anwender die Bodendüse einfach und ohne Bücken wechseln oder abnehmen. Durch das nun verfügbare Teleskoprohr können auch schwer zugängliche Stellen wie Ecken und Decken mühelos erreicht werden.“

Neues 3in1 Wet&Dry Konzept

Das neue AEG Akku-Sortiment wird auch durch den 8000 3in1 Wet&Dry Akku-Staubsauger vervollständigt. Dieser biete Anwendern drei Reinigungslösungen in einem Gerät, wie der Hersteller anführt:

„Die Nutzung des gesamten Geräts ermöglicht eine tiefgreifende und hygienische Nass- und Trockenreinigung – sei es bei Kaffeeflecken, verschütteten Flüssigkeiten oder Soßen auf dem Boden.“ „Die leistungsstarke und effiziente Reinigung von trockenem Schmutz und Staub auf Hartböden oder Teppich mit dem zusätzlichen Saugrohr mit Multi-Bodendüse.“ „Bequeme Oberflächenreinigung von Möbeln und Matratzen mitdem abnehmbaren Handteil.

Der Hochleistungsstaubsauger soll dabei bis zu 99% des Staubs und Schmutzes aufnehmen, wie den Herstellerangaben zu entnehmen ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen Nass- und Trockensaugern sei der neue AEG 8000 3in1 Wet&Dry zudem schlank und flexibel – „sodass er problemlos unter Sofas und Betten reinigen kann und auch mühelos in Ecken gelangt.“

Bequeme Pflege dank selbstreinigender Düse

Innovativ ist die selbstreinigende und selbsttrocknende Düse, die eine vollständig automatische Reinigung der Reinigungsrollen ohne manuelles Eingreifen ermöglichen soll. „Die benutzte Wet&Dry Düse wird mit Betätigung der Selbstreinigungstaste automatisch gereinigt und anschließend bei einer Temperatur von bis zu 70° getrocknet. Damit ist sie direkt für den nächsten Einsatz bereit“, beschreibt Electrolux.

Die neuen AEG Akku-Staubsauger sind ab September 2024 in ganz Europa erhältlich. Weitere Modelle, darunter der 8000 3in1 Wet&Dry Akku-Staubsauger, sollen ab Februar/März 2025 auf den Markt kommen.