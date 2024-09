Editor's Choice Geheimnis gelüftet

RED ZAC: Markus Beck ist neuer Marketing-Chef

Die Branche | 17 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 13.09.2024

Man wusste, dass REC ZAC auf der Suche nach einem neuen Marketing-Chef ist, vor einiger Zeit wurde auch bekannt, dass jemand gefunden wurde, aber um wen es sich handelt, verriet die Kooperation nicht. Bis jetzt! Heute gab RED ZAC bekannt, dass Markus Beck, zuletzt tätig bei der Beko Austria AG, der neue Marketingprofi im Team von Vorstand Brendan Lenane ist.

Markus Beck ist seit Anfang September 2024 der neue Marketing-Chef von RED ZAC. „Ich freue mich riesig, in diesem innovativen und extrem effizienten Team mitwirken zu können.“ Mit knapp 17 Jahren Erfahrung bei der Beko Austria AG blickt er auf viel Know-how in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Produktmanagement zurück. Gleichzeitig verfügt Beck über einen starken Hintergrund im Bereich „Major Domastic Appliances“ (MDA) – also Haushaltsgroßgeräte – inklusiver technischer Details und Features.

„Mit Markus Beck haben wir einen Vollprofi gewinnen können, der seit Jahren bereits Handelspartner intensiv betreut und speziell den Fachhandel wie auch RED ZAC sehr gut kennt. Das bringt natürlich einen ungemeinen Startvorteil“, betont RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane. „Wir werden auch die Elektrofachhandelstage 2024 in Linz Ende September gleich als Netzwerkplattform nutzen, damit er seine Kontakte weiter ausbauen und die Industriepartner in seiner neuen Rolle treffen und sich austauschen kann.“

Über Markus Beck

Der Vater einer Tochter und begeisterte Hobby-Fotograf Markus Beck ist in Mödling (Niederösterreich) beheimatet. Er reist gerne durch die ganze Welt und ist immer mit voller Begeisterung und Elan für seinen Job im Einsatz. „Kreativ und innovativ einen bestehenden Benchmark zu halten, vor allem aber auch weiter auszubauen – das war immer ein großer Wunsch von mir“, erklärt Beck. „Für mich persönlich sind Engagement und vor allen Dingen Leidenschaft die wichtigsten ‚Zutaten‘, um selbst und aktiv erfolgreich gestalten und entwickeln zu können. Ich freue mich über meine Aufgaben und ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit dem RED ZAC-Team.“