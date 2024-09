„Ein zukunftsweisender Wäschetrockner für maximale Flexibilität“

Neu: AEG Wäschetrockner 9000X AbsoluteCare® Pro

AEG stellte auf der IFA 2024 auch den neuen Wäschetrockner 9000X AbsoluteCare® Pro vor. Mit innovativen Funktionen wie SmartDry und dem AbsoluteCare® System soll er hervorragende Pflegeeigenschaften beim Trocknen bieten und sei dabei besonders energieeffizient. Dafür wurde das Gerät auch als einer der ersten Wäschetrockner weltweit vom internationalen Kompetenzzentrum für Wolle, „The Woolmark Company“, mit dem Wool Care Green Label ausgezeichnet.

Der neue Wäschetrockner 9000X AbsoluteCare® Pro von AEG verfügt u.a. über die neue Funktion SmartDry, die ihren Nutzern mehr Flexibilität beim Trocknen ihrer Kleidung ermöglichen soll. Mit dem innovativen Feature haben Konsumenten nun nämlich die Wahl zwischen einer schnelleren Trocknungszeit oder einem geringeren Energieverbrauch. Soll heißen, entweder reduziert die SmartDry Funktion den Energieverbrauch um bis zu 20% pro oder man spart bis zu 50 Minuten Zeit pro Wäscheladung ein.

Der 9000X AbsoluteCare® Pro ist dank seines einzigartigen 3D-Scans ideal für die Pflege von Daunenjacken und Bettdecken, wie AEG sagt. „Diese fortschrittliche Funktion misst die Feuchtigkeit in der Kleidung und sorgt für eine präzise und vollständige Trocknung. Die AbsoluteCare®-Technologie lockert außerdem die Daunen im Inneren der Kleidungsstücke wieder auf. Damit wärmen Jacken, die so getrocknet werden, wieder wie am ersten Tag.“

Darüber hinaus garantiere die AbsoluteCare®-Technologie „eine besonders schonende Behandlung von empfindlichen Kleidungsstücken“. AEG beschreibt: „Speziell an die Fasern angepasste Trommelbewegungen gewährleisten die Langlebigkeit der Materialien. So wird Seide dank angepasster Links-/Rechts-Trommelbewegungen schonend getrocknet und es entstehen keine Falten. Für Wolle rotiert die Trommel sehr schnell, sodass die Kleidung an die Wand anliegend getrocknet wird, dadurch wird Einlaufen gänzlich vermieden.“

„Der 9000X AbsoluteCare® Pro Wäschetrockner ist unser bisher innovativstes Modell“, kommentiert Elisabetta Bari, Vice President Global Fabric & Dish Care bei der Electrolux Group. „Für viele Haushalte ist es wichtig, dass sich die Hausgeräte an ihre Bedürfnisse anpassen. Mit SmartDry geben wir ihnen genau diese Möglichkeit. Sie können je nach Alltagssituation zwischen schnellerem Trocknen oder Energiesparen wählen. Der 9000X bietet eine außergewöhnliche Pflege beim Trocknen, insbesondere für empfindliche Stoffe. Die AbsoluteCare®-Technologie sorgt dafür, dass die natürliche Beschaffenheit der Wollfasern länger erhalten bleibt.“

Auszeichnung mit dem Wool Care Green Label

Neben den kleidungsschonenden Eigenschaften gilt der Wäschetrockner als besonders energieeffizient. Dafür wurde der 9000X AbsoluteCare® Pro von AEG auch als einer der ersten Trockner weltweit mit dem Wool Care Green Label von The Woolmark Company zertifiziert. „Diese prestigeträchtige Auszeichnung wird nur an Geräte vergeben, die über Woolmark-zertifizierte Wollwasch- und rocknungszyklen für hand- und maschinenwaschbare Wollbekleidung verfügen. Besonderes Augenmerk wurde auf die Energieeffizienz des Trocknungszyklus gelegt. Der 9000X AbsoluteCare® Pro übertrifft die Energieeffizienz der besten A+++ Woolmark Blue zertifizierten Wäschetrockner dank innovativer Wärmepumpentechnologie und modernster Technik zur Optimierung der Luftzirkulation um 25 %“, so AEG.

Außerdem ist der 9000X AbsoluteCare® Pro Teil der AEG EcoLine, die die höchste Energieeffizienzklasse pro Produktkategorie der Marke AEG umfasst. Im Hinblick auf eine effizientere Ressourcennutzung hat die Premiummarke Wäschetrockner ausgewählt, die in der EU-Energieeffizienzklasse eine um 10 % bis 25 % bessere Energiebewertung als A+++ aufweisen.