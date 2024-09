Separate Anmeldung ist nicht nötig

Unwetter: Unlimitierte Minuten und Daten bei A1 und Drei

16.09.2024

Angesichts der anhaltenden Unwetter stellen auch A1 und Drei ihren Kunden unlimitierte Telefonie-Minuten sowie Daten innerhalb Österreichs zur Verfügung. Die Nutzung der Aktion erfolgt bei beiden Anbietern automatisch.

Wenn die Zeiten schwer sind, ist Eines wichtig: verbunden zu sein und verbunden zu bleiben, schreibt A1 in seiner heutigen Aussendung. Daher schenkt A1 allen A1-Vertragskunden sowie allen bob Kunden unlimitierte Telefonieminuten und unlimitierte Daten innerhalb von Österreich bis zum 22. September. Eine separate Anmeldung ist laut Betreiber nicht nötig. Die unlimitierten Minuten und Daten gelten sowohl für Privat- als auch für Business-Kunden.

Bis Freitag

Auch Drei bezieht sich auf die Situation der Betroffenen und der Mitglieder der Hilfsorganisationen. Auch wenn sich die Lage inzwischen teilweise entspannt habe, so stehen dennoch zahlreiche Betroffene und Hilfsorganisationen im Dauereinsatz. Damit die Menschen in Österreich verbunden bleiben, stehe Drei-Kunden bis einschließlich Freitag automatisch unlimitierte Daten und Gesprächsminuten zur Verfügung. Alle verbrauchten Datenmengen und Telefonieminuten innerhalb Österreich von Sonntag, den 15. bis inklusive Freitag, den 20. September 2024 werden Privat- als auch Businesskunden von Drei nicht in Rechnung gestellt.

„Unsere Gedanken sind bei den unzähligen Betroffenen, die unter den Folgen der Unwetter leiden. Ein großes Dankeschön an alle Helfer:innen und auch an das Drei Technik-Team, die rund um die Uhr unermüdlich im Einsatz sind“, so Drei CEO Rudolf Schrefl.