„So kauft Österreich"

Das war der HV Consumer Day 2024

Hintergrund | 0 | Veranstaltungen | Stefanie Bruckbauer | 17.09.2024

Keynotes, Best Practices und Podiumsdiskussionen fanden sich am Programm des dritten HV Consumer Days. (Bild: Handelsverband)

Am 12. September war es wieder so weit: Das Who is Who der heimischen (Online-)Handels- und Marketingszene kam beim Consumer Day 2024 des Handelsverbandes im Das MuTh in Wien zusammen. Mehr als 200 Gäste wurden gezählt auf dem Event, im Zuge dessen übrigens auch der Bundespreis „Österreichs Händler des Jahres“ vergeben wurde.

Die dritte Ausgabe des HV Consumer Day wurde von Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch eröffnet, Puls4-Journalistin Julia Furdea führte kompetent durch das Programm. Die Themenpalette reichte von innovativen neuen Geschäftsformaten bekannter Handelsunternehmen wie MediaMarkt oder Douglas über DisAbility- und Diversity-Management sowie der Barrierefreiheit im stationären wie digitalen Handel bis hin zu einer Podiumsdiskussion über die Zukunft des Fashion-Marktes. Die wichtigsten neuen Trends im Konsumverhalten wurden u.a. von Jan Königstätter (Otago), Gianluca Scheidegger (Gottlieb Duttweiler Institut) und Davide Falzone (Bring! Labs) auch wissenschaftlich fundiert analysiert.

Unter dem Veranstaltungsmotto „So kauft Österreich“ hielten Branchenexperten Keynotes, Best Practices und drei Podiumsdiskussionen. Bei den Diskussionen ging es um „Die Zukunft des Modemarktes: Revolution zwischen Fast und Slow Fashion“, „Architektur und Verlockung: Design Innovationen im stationären Handel“ sowie „Maßgeschneidertes Shopping: Die Kunst der individuellen Kundenansprache“. Zwei präsentierte Studien trugen die Titel „Ausgebummelt – Wege des Handels aus der Spaß- und Sinnkrise“ sowie „Shopping Trend Report 2024: Wie sich die Einkaufsgewohnheiten in der DACH-Region verändern“. Mehr als 200 Gäste, darunter zahlreiche Retail-Letztentscheider, hörten zu.

Live on Stage waren dieses Mal u.a. „Perspektivenmagier“ Gaston Florin, der Palmers-Vorstandsvorsitzende Janis Jung, Breuninger-Country Manager Michael Knoll, Eva Posan, CFO von MediaMarkt Österreich, Gerhard Kupferschmid, Director of Sales von Douglas, weekend Magazin-Geschäftsführer Richard Mauerlechner, myAbility-Expertin Lena Öllinger, Franz Schopf, Vertriebsleiter der Österreichischen Post, Damn Plastic-Founderin Victoria Neuhofer, Montreet-Gründerin Nadine Schratzberger, Nuki Home Solutions-Country Marketing Manager Mark Steble, Post-Innovationsmanagerin Sarah Hofmann, Barbara Seidelmann, Gründerin von 5 Star Plus Retail Design und hello again-CEO Franz Tretter.

In der traditionellen Startup Session konnten Elias Danninger von Dauntless, Ursa Dürr von Bundre und Dominik Sprenger von RelaxTax pitchen und damit potenzielle Investoren überzeugen.

Wer ist der beliebteste Händler im ganzen Land?

Im Rahmen des Consumer Days wurde außerdem der Bundespreis Österreichs Händler des Jahres verliehen. Der Bundespreis in der Kategorie „Kleinsthändler“ (bis 9 Beschäftigte) erging an das Animal Center in Linz-Urfahr, das mit hochwertigem und teils handgemachtem Tierbedarf handelt. Die Abstimmung in der Kategorie „Kleine Händler“ (bis 49 Beschäftigte) konnte Peter Wagner Comfortschuhe für sich entscheiden. Als „Mittelständischer Händler“ des Jahres (bis 249 Beschäftigte) wurde Heinemann Duty Free Austria ausgezeichnet, der größte Betreiber von Travel-Value- und Duty-Free-Shops an den Flughäfen Wien, Salzburg und Graz. Der Bundespreis Österreichs Händler des Jahres in der Kategorie „Großer Händler“ (mehr als 250 Beschäftigte) geht ebenfalls nach Oberösterreich, und zwar an die Fussl Modestraße mit Sitz in Ort im Innkreis.