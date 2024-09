Ab 15. Oktober bestellbar

go-e Charger PRO: Intersolar-Highlight im Anmarsch

Der go-e Charger PRO CABLE kommt Mitte Oktober.

Der für den gewerblichen Einsatz ausgelegte go-e Charger PRO CABLE (mit integriertem MID-konformen Zähler) kann ab Mitte Oktober im go-e Shop auf shop.go-e.com sowie bei zahlreichen Partnern in ganz Europa geordert werden. Die Variante go-e Charger PRO CABLE ME mit Mess- und Eichrechtskonformität folgt Anfang 2025.

Der go-e Charger PRO ist auf die Bedürfnisse von Unternehmen, Fuhrparks, Mehrparteienhäusern, Hotels und Dienstwagennutzer, die zu Hause laden, zugeschnitten. Dank des MID-konformen Zählers erfüllt er die gesetzlichen Anforderungen für die exakte Abrechnung der geladenen kWh und bietet dabei alle smarten Funktionen, die man von go-e kennt, wie z. B. Autorisierung des Ladevorgangs mittels RFID, Lastmanagement, PV-Überschussladen oder das Laden mit dynamischen Stromtarifen. Zudem ist der go-e Charger PRO gemäß ISO 15118 V2X ready und Plug & Charge ready, was das Laden in Zukunft noch einfacher und effizienter gestaltet. Zur weiteren Ausstattung zählen LAN, WLAN und Mobilfunkanbindung, die Steuerung per App oder Backendsystem sowie die Integration in Drittanbietersoftware dank OCPP-Standard und offener API-Schnittstellen,

Die PRO-Wallbox steht in zwei Varianten zur Verfügung:

go-e Charger PRO CABLE: Mit integriertem MID-konformen Zähler

go-e Charger PRO CABLE ME: Mit integriertem MID-konformen Zähler & Mess- und Eichrechtskonformität (voraussichtlich verfügbar ab Q1/2025).

Angeboten wird der go-e Charger PRO nur in einer maximalen Leistungsvariante, die eine Ladeleistung von bis zu 22 kW (bei dreiphasigem Anschluss) liefert. Bei der Auslieferung ist die Ladeleistung jedoch auf 11 kW begrenzt und kann vom Installateur auf 22 kW erhöht werden. Verkaufsstart für den go-e Charger PRO CABLE ist am 15. Oktober, der UVP liegt bei 1.149 Euro.

„Im privaten Bereich konnten wir uns zur Nummer 1 entwickeln. Genauso werden nun auch professionelle Anwender die Vorteile des neuen Modells mit rechtskonformer Strom-abrechnung kennenlernen”, erklärt go-e GF Susanne Palli. Und ML Ronald Kroke fügt hinzu: „Wir haben auf der Intersolar in München eine enorm gute Resonanz auf unseren Charger PRO erhalten, der zu Jahresende auch in einer eichrechtskonformen Ausführung verfügbar sein wird.”