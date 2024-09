Entwickelt und produziert in Deutschland

Made in Germany: Hama präsentiert neue Handyhüllen

Zubehör | 0 | | Julia Jamy | 17.09.2024

Mehr als 60 Prozent aller Hama Handyhüllen sollen künftig in Deutschland produziert werden. (© Hama)

Ein Thema stand in diesem Jahr bei Hama auf der IFA ganz besonders im Fokus: Made in Germany. Konkret geht es um die neuen Handyhüllen, die exklusiv in Deutschland entwickelt und produziert werden.

Zur IFA in Berlin zeigte der Zubehörspezialist Hama wie gewohnt die ganze Bandbreite der unterschiedlichen Produktsortimente. Matter-fähige Smart-Home-Produkte, Überwachungskameras, Kopfhörer, Lautsprecher, Schnellladegeräte und vieles mehr. Ein Thema stand in diesem Jahr bei Hama aber besonders im Fokus: Made in Germany. Die Monheimer nehmen nun eine weitere Mission in Angriff: Mehr als 60 Prozent aller Hama Handyhüllen sollen künftig in Deutschland produziert werden.

Schon jetzt lässt Hama die ersten Hüllen im benachbarten Baden-Württemberg produzieren. Aus dem bayerischen Monheim kommen Entwicklung und Design. Die Transportwege sind kurz, der Wirtschaftsstandort Deutschland und die soziale Verantwortung werden gestärkt, wie der Zubehörspezialist verspricht. Ein wichtiges Argument für Handel und Endverbraucher: Man könne schnell auf Marktgegebenheiten reagieren, wodurch beispielsweise bei neuen Smartphones die passenden Hüllen schnell lieferbar sind.