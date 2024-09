Entlastung beim Rauchwarnmelder-Tausch

Ei Electronics präsentiert nachhaltige Recycling-Lösung für Rauchwarnmelder

18.09.2024

Ei Electronics bietet ab sofort eine kostenlose Lösung, bei der die Bauteile fachgerecht weiterverwertet werden. (© Ei Electronics/unicoe GmbH)

Ei Electronics bietet ab sofort eine nachhaltige Recyclinglösung für die Entsorgung von Altgeräten an. Werden größere Altbestände durch neue Geräte von Ei Electronics ersetzt, übernimmt das Unternehmen das kostenlose Recycling der Altgeräte. Die Anzahl der alten Geräte darf lediglich die der neuen nicht übersteigen.

Rauchwarnmelder müssen nach 10 Jahren Betriebsdauer ausgetauscht werden. Mit der Rücknahme der Altgeräte samt Lösung zur fachgerechten Zerlegung und Rohstoffrückgewinnung sollen Servicedienstleister und Wohnungsunternehmen mit ihren großen Melderbeständen wirkungsvoll entlastet – und die Umwelt profitiere von weniger Abfall und der Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe.

Wer den Rauchwarnmelder-Tausch und das Recycling der Altgeräte durchführen möchte, muss nur das Austauschprojekt bei Ei Electronics anmelden und den Transport der Altgeräte zum Recyclingbetrieb organisieren. Die Auftragsabwicklung mit dem Recyclingpartner übernimmt Ei Electronics. Mit dieser Lösung zur fachgerechten Zerlegung und Rohstoffrückgewinnung möchte Ei Electronics seine führende Rolle im Rauchwarnmelder-Segment unterstreichen.

Fachgerechte Zerlegung

Für das fachgerechte Recycling kooperiert Ei Electronics in Deutschland mit der unicoe GmbH in Coesfeld. In Österreich übernimmt das Recycling von Altgeräten der integrative Betrieb GW St. Pölten. Die Melder werden von Hand zerlegt und die Bauteile sortenrein getrennt, um beispielsweise den Kunststoff zu Granulat verarbeiten zu können. Aus der Platine werden Edelmetalle und aus der Batterie wertvolle Sekundärrohstoffe gewonnen.