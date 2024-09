Umfassende Unterstützung

SERVICE&MORE als zuverlässiger, innovativer Partner

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 18.09.2024

„In der dynamischen Welt des Einrichtungsfachhandels ist es speziell für Familienbetriebe von großem Vorteil, auf aktive Netzwerke und fundierte Beratungsleistungen zurückgreifen zu können“, sagt der österreichische Verband SERVICE&MORE, der seinen rund 300 Mitgliedern der Raumausstattung und des Möbelhandels ein umfassendes Serviceangebot bietet – „das weit über herkömmliche Dienstleistungen hinausgeht“. Mit der Initiative „ServiceAmore“ wurde die eigene Positionierung nun weiter geschärft. Erklärtes Ziel ist es, den Partnern nicht nur praktische Unterstützung, sondern auch langfristige Wettbewerbsvorteile zu bieten.

Mit der Einführung von „ServiceAmore“ geht eine klare Fokussierung auf außergewöhnlichen Kundenservice einher. „Alle Mitarbeiter der Verbandsplattform üben ihre Tätigkeit mit Leidenschaft aus, stehen gerne im direkten Kontakt mit ihren Partnern und sind motiviert, Bestehendes zu verbessern und Neues zu entwickeln. Die Positionierungsinitiative ‚ServiceAmore‘ bringt diese und weitere Eigenschaften des Verbandes auf den Punkt: Gemeinsam erfolgreich die Zukunft des österreichischen Einrichtungsfachhandels zu gestalten“, so SERVICE&MORE.

Geschäftsführer Christian Wimmer: „Im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht der gemeinsame wirtschaftliche Erfolg unserer Handels- und Lieferantenpartner. Dieser basiert auf dem Angebot, mit dem wir die einzelnen Unternehmen unterstützen. Wir definieren uns als starke, stabile und innovative Verbundgruppe mit gemeinsamen Werten und Zielen. Man spürt in allem, was wir tun, dass Leidenschaft und persönliches Engagement im Spiel sind!“ Die Eckpfeiler des gemeinsamen Vorankommens seien vielfältig und werden laufend erweitert oder schwerpunktmäßig hervorgehoben. Derzeit stehen das Arbeiten zwischen den Generationen und die umfassende Betriebsberatung besonders im Fokus.

Betriebsberatung

Betriebsberatung zielt darauf ab, die Performance der Mitgliedsbetriebe nachhaltig zu steigern und ihnen praxisnahe Lösungen für die aktuellen Herausforderungen am Markt zu bieten. „Ob es sich um Optimierung der internen Abläufe, Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Digitalisierung, Prozessoptimierung oder betriebswirtschaftliche Fragestellungen handelt“, sagt der Verband SERVICE&MORE, der den Unternehmen mit jeder Menge Know-how und Informationen zur Seite steht. Dazu Ing. Hubert Kastinger, Geschäftsführer des Einrichtungsstudios Gupfinger: „Als familiengeführter Einrichtungsfachhandel bewegen wir uns in einem derzeit stark im Umbau befindlichen Umfeld. Alles, was man an Wissen sammeln kann, unterstützt in der Weiterentwicklung des Betriebes. Die regelmäßigen Treffen mit anderen Mitgliedsunternehmen und der damit verbundene laufende Erfahrungsaustausch helfen dabei, die eigene Situation richtig einzuordnen. Vor allem bekommt man von Kollegen wertvolles, und auch kritisches, Feedback zum eigenen Denken und Handeln sowie zur Gestaltung des Schauraums. Das wiederum hilft, sich stetig zu verbessern. Die sogenannte ERFA ist übrigens mit ein Grund, warum wir uns für SERVICE&MORE entschieden haben!“ Denn die Mitglieder können sich nicht nur auf die Expertise und das Branchenwissen des Verbandes verlassen, um ihre Unternehmen nachhaltig zu stärken und für die Zukunft zu rüsten, sondern auch auf die Praxisbeispiele anderer Profis.

CLUB25: Führungskräfteschmiede der nächsten Generation

Ein weiteres Erfolgsmodell des Verbands ist der CLUB25, der sich gezielt an die nächste Generation von Führungskräften in den Familienbetrieben des Verbandes richtet. Die Plattform folgt dem Motto „Theorie trifft Praxis“ und ist speziell auf deren Bedürfnisse zugeschnitten. In Kooperation mit der LIMAK, einer Spezialistin in der Weiterbildung von Führungskräften, werden praxisorientierte Leadership- und Management Themen vermittelt.

Das Programm, das in sechs Modulen über drei Jahre hinweg durchgeführt wird, unterstützt die Teilnehmer dabei, ihre Führungsfähigkeiten gezielt weiterzuentwickeln und Innovationsprozesse im Unternehmen voranzutreiben. Als besonderes Highlight wird die Exkursionen zu Handels- und Lieferanten-Partnern beschrieben, denn hier erhalten die Teilnehmer auch wertvolle Einblicke hinter die Kulissen.

SERVICE&MORE spricht von einem lachenden und einem weinenden Auge, denn: „Aufgrund des großen Erfolgs und der hohen Nachfrage konnte SERVICE&MORE erstmals für den aktuellen Durchgang nicht alle Anmeldungen berücksichtigen – ein Beweis für die hohe Relevanz der Initiative und das Vertrauen der Mitgliedsbetriebe in die Qualität des Angebots. Darüber hinaus übernimmt SERVICE&MORE nach wie vor den größten Teil der Kosten für die Teilnahme am CLUB25 und investiert somit direkt in die Zukunft seiner Mitglieder.“

Nachfolgeplanung: Sicherer Übergang für Familienbetriebe

Die Weitergabe eines Familienbetriebs an die nächste Generation stellt große Herausforderungen an alle Beteiligten. SERVICE&MORE hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Mitglieder in diesem entscheidenden Prozess zu unterstützen. Von der Planung bis zur erfolgreichen Umsetzung des Übergangs entwickelt der Verband gemeinsam mit den Beteiligten erfolgsversprechende Herangehensweisen, die den Fortbestand des Unternehmens sichern. Durch gezielte Beratung und individuelle Unterstützung werden potenzielle Risiken minimiert und eine reibungslose Übergabe gewährleistet.

Vom Start bis zur Übergabe

SERVICE&MORE bietet seinen Mitgliedern nicht nur ein starkes Netzwerk und eine aktive Plattform, sondern auch maßgeschneiderte Dienstleistungen, die den langfristigen Erfolg sicherstellen sollen. „Für Fachleute aus dem Einrichtungsfachhandel, die sich in einem kompetitiven Umfeld behaupten wollen, ist SERVICE&MORE daher der ideale Partner, denn wir stehen unseren Mitgliedsbetrieben in allen Phasen ihres unternehmerischen Daseins zur Seite“, so Christian Wimmer und: „Aktiv an Neues herangehen und gemeinsam ein Zeichen für Innovation, Qualität und Beratung setzen: Das ist die Zukunft des Einrichtungsfachhandels!“