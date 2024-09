Drei Bewegungsdaten

Unwetter verringerte Mobilität österreichweit um 26%

Dominik Schebach | 18.09.2024

Die Bewegungsdaten-Analyse von Drei zeigte am Wochenende von 13. bis 15. September in ganz Österreich rund 26% weniger Reisetätigkeit als in der Vorwoche.

Neben den klassischen Telekom-Produkten bietet Drei mit Motion Insights ein Analyse-Tools an, welches auf anonymisierten Mobilfunkdaten basieren. Die Drei Bewegungsdaten erlauben z.B. die Erhebung der Frequenz an Handelsstandorten. Drei hat dieses Tool nun genutzt, um das Reiseverhalten der Österreicher während der vergangenen Unwetterperiode auszuwerten.

Da zeigte sich ein Umstand sehr schnell: Das Unwetter des vergangenen Wochenendes sorgte für Lockdown-ähnliche Mobilitätsrückgänge. So zeigte die anonymisierte Motion Insights Bewegungsdaten-Analyse des Telekom-Komplettanbieters Drei am Wochenende von 13. bis 15. September in ganz Österreich rund 26% weniger Reisetätigkeit als in der Vorwoche. Waren zu Beginn des Wochenendes noch eher die westlichen Bundesländer von Verkehrseinschränkungen betroffen, war es am Sonntag der Osten: Die Wiener und Niederösterreicher waren am Sonntag um 37% weniger mobil als sieben Tage zuvor. Die Analyse erfasst sämtliche motorisierte Fortbewegung (mit KFZ, LKW, Bahn, Motorrad) mit Geschwindigkeiten von mehr als 10 km/h über mind. 2,5 km Distanz.

Anhand der Bewegungsdaten-Analyse in Niederösterreich lassen sich die massiv betroffenen Gebiete klar ablesen: In den Bezirken Lilienfeld (-70%), Horn (-60%) und Krems/ Land (-57%) brach die Mobilität am Sonntag um jeweils mehr als die Hälfte im Vergleich zur Vorwoche ein. Den geringsten Mobilitätsrückgang gab es in den Bezirken Bruck an der Leitha (-16%), Gänserndorf (-23%) und Mistelbach (-27%).

Einschränkung durch Reisewarnungen – auch im Berufsverkehr

Die ÖBB gaben am Wochenende erstmals eine Reisewarnung aus, die noch bis Donnerstag, 19. September gilt. Nicht ohne Wirkung: Österreichweit nahmen Bahnreisen um 40% ab. Drei wertete neben dem Wochenende auch den Montag in Wien aus, wo sich ein massiv eingeschränktes Öffi-Netz und von der Arbeit verhinderte Menschen auf die Mobilität auswirkten: Im Vergleich zum Montag der Vorwoche wurden 21% weniger Fahrten nach Wien registriert.

Auswertung der Bewegungsdaten

Die Bewegungsstromanalysen von Motion Insights erfolgen anhand anonymisierter Mobilfunkdaten und einer repräsentativen Hochrechnung. Datenschutz ist dabei die höchste Prämisse: Drei ist der erste und einzige österreichische Anbieter, der das TÜV Austria-Zertifikat für höchste Datensicherheit erhalten hat und dieses jährlich freiwillig erneuern lässt.

Bei der Auswertung der Bewegungsdaten vergangenes Wochenende handelt es sich um eine Quelle-Ziel Analyse auf Basis der politischen Bezirke in Österreich. Eine Reise wird erfasst, wenn sich ein Gerät durch das Mobilfunknetz von Drei mit mehr als 10 km/h über Distanzen von mind. 2,5 km bewegt. Sobald die Bewegung mehr als 30 Minuten unterbrochen wird, gilt die Reise in der Auswertung als beendet. Es werden Reisen innerhalb und zwischen politischen Bezirken erfasst.

Neu: Drei Wetter

Gerade vor dem Hintergrund des fortschreitenden Klimawandels und immer häufigeren Wetterextremen wie zuletzt in Niederösterreich können präzise und frühzeitige Prognosen über gefallene Regenmengen dabei helfen, das Hochwasserrisiko korrekt einzuschätzen.

Mit Drei Wetter schafft der Telekom-Komplettanbieter einen neuen Qualitätsstandard für punktgenaue Wetterprognosen. Schlüssel dafür ist ein extrem dichtes Netz an professionellen Messstationen. Nach dem Rollout in Vorarlberg mit mehr als dreimal so vielen Messstationen wie bisher plant Drei im nächsten Schritt in ganz Österreich ein dichtmaschiges Drei Wetter-Netz auszurollen.

„Vergangenes Wochenende hat einmal mehr die Wichtigkeit präziser Wettervorhersagen aufgezeigt. Mit Drei Wetter vereinen wir Mobilfunk, Digitalisierung und Meteorologie für punktgenaue Wetterprognosen, damit alle Menschen im Land frühzeitig und genau informiert werden“, erklärt dazu Rudolf Schrefl, CEO von Drei. „Aufgrund der aktuellen Brisanz stellen wir Niederösterreich 100 professionelle Drei Wetterstationen gratis zur Verfügung. Gemeinden, die sich dem Drei Wetter Netzwerk anschließen und einen Mess-Standort zur Verfügung stellen wollen, sind aufgerufen, sich per Mail an wetter@drei.com zu wenden.“