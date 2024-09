UPDATE: Neuheitenvideo von der IFA

Heißkalter Kaffeegenuss mit der neuen NIVONA NIVO 8’107

Kleingeräte | 2 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 19.09.2024

NIVONA stellt das neue Vollautomaten-Modell NIVO 8'107 vor, dass sich von den beiden anderen Modellen der Serie in drei Punkten unterscheidet: So ist die Zubereitung kühlerer Kaffeevarianten möglich, der sogenannte „Americano Connaisseur“ lässt dem Nutzer die Wahl, und das Gerät präsentiert sich in einer eleganten Sonderfarbe. Nivona hat übrigens ein Video über die auf der diesjährigen IFA präsentierten Neuheiten veröffentlicht - den Link finden Sie hier.

NIVONA präsentiert das neue Vollautomaten-Modell NIVO 8’107, das mit der fortschrittlichsten Version der Brüheinheit RomaticaPlus ausgestattet ist. Zudem kann das Gerät mit einer Chilled Brew-Funktion aufwarten. Damit lassen sich Espresso, Kaffee und Caffè Americano in einer kälteren Variante beziehen – „inspiriert vom Cold Brew, jedoch deutlich schneller zubereitet“, wie NIVONA sagt.

Die NIVO 8’107 birgt zudem den sogenannten „Americano Connaisseur“. Damit lässt sich einstellen, was zuerst in die Tasse soll: Wasser oder Kaffee? „Dies sorgt für unterschiedliche Aromen“, wie NIVONA erklärt. Der neue Vollautomat präsentiert sich – anders als die zwei anderen Modelle der Serie – zudem in der Sonderfarbe Perlenblau.

Darüber hinaus stecken in der neuen NIVO 8’107 weitere interessante Ausstattungsdetails: Beginnend beim Aroma Balance System, das in 5 Profilen einstellbar ist. Einstellbar sind auch die Kaffeestärke (5 Stufen), die Kaffeetemperatur (3 Stufen), die Kaffeemenge (ca. 20 ml – 240 ml) sowie der Mahlgrad. Mit „Mein Kaffee” sind zusätzlich neun Rezepte speicherbar.

Zur Ausstattung zählen zudem der OneTouch-SPUMATORE DUOplus (für Cappuccino und Co.), eine 2-Tassen-Funktion für Cappuccino und Co., eine 2-Tassen-Funktion für Espresso/Kaffee, ein Pulverfach für vorgemahlenen Kaffee (für eine Portion) sowie eine Heisswasserfunktion für Tee (einstellbar in 3 Stufen).

Auch in punkto Pflege & Hygiene kann sich das neue NIVONA-Modell sehen lassen: So ist die Brüheinheit zur Reinigung entnehmbar. Es gibt eine Spülpflege-Automatik für den OneTouch-SPUMATORE sowie automatische Pflegeprogramme zum Entkalken und Reinigen. Ein CLARIS Frischwasserfilter ist inklusive und eine Kontrollanzeige zeigt einen empfohlenen Filterwechsel an.

Die neue NIVO 8’107 hat on top ein TFT Farbdisplay, 15 bar Pumpendruck, 1.455 Watt sowie einen „extra leisen, geräuschreduzierten Betrieb“, wie NIVONA sagt. Das hochwertige Kegelmahlwerk ist aus gehärtetem Stahl. Das Modell verfügt zudem über Bluetooth zwecks Verbindung mit der NIVONA App. Und all das ist ab September zu einer UVP von 1.299,- Euro zu haben.

HIER finden Sie den kurzen (ca 1 Minute), coolen Werbespot zur neuen NIVONA NIVO 8’107.

HIER finden Sie das ca. 30-minütige Video über die Neuheiten, die NIVONA auf der diesjährigen IFA vorgestellt hat.