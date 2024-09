14. November 2024

@-Insider: Online-Webinar zum Thema „Cybercrime“

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 19.09.2024

Die Bedrohung aus dem Cyberspace ist real. Deswegen nimmt heutzutage die IT-Sicherheit einen immer größeren Stellenwert ein. In einem Online-Webinar des Elektro- und Einrichtungsfachhandels wird nun Vortragender Daniel Rossgatterer vom IT-Sicherheitsunternehmens Secutec einen Einblick in die Materie geben, wie das Gremium in seinem jüngsten @-Insiders mitgeteilt hat.

Konkret beschäftigt sich Rossgatterer mit Ransomware und wie Hacker operieren. Lesen Sie hier den jüngsten @-Insider des Gremiums:

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 14.11.2024 von 9:00 – 11:00 Uhr findet unser Online-Webinar zum Thema „Cybercrime“ statt.

Unser Vortragender Mag. Daniel Rossgatterer wird einen Einblick in das Thema Cybercrime geben und unter anderem folgende Punkte behandeln:

– Wie laufen Verhandlungen mit Cyberkriminellen in der Praxis ab?

– Wie hoch sind Lösegeldforderungen und wie funktionieren Zahlungen?

– Wie schaut ein gestohlenes Datenpaket aus?

– Wie sind Hacker Gruppen organsiert?

– Wie kann sich ein Unternehmen bestmöglich auf einen Cyberangriff vorbereiten?

Secutec, das Unternehmen von Mag. Rossgatterer, beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit dem Bereich Cyber Security Intelligence, entwickelt Technologien und betreut Unternehmen, Organisationen und Behörden. Neben den Erfahrungen aus über 300 Verhandlungen mit Cyberkriminellen bietet dieses Webinar spannende Hintergründe über die Organisation von Hacker Gruppen, konkrete Attacken aus der Praxis und Tipps zum Schutz vor Cyberbedrohungen.

Wollen auch Sie Einblicke in die Welt des Cybercrime bekommen? Hier geht es zur Anmeldung: LINK

Freundliche Grüße

Der Obmann: KommR J. Robert Pfarrwaller

Die Geschäftsführerin: Mag. Bianca Dvorak